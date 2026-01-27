El pazo de Pontevedra que albergaba Consejos de Ministros en el reinado de Alfonso XIII y que se vende por 3.250.000 euros

Oculto tras muros de granito y frondosos jardines, el Pazo de A Parda no solo dio nombre a todo un barrio, sino que fue escenario de episodios clave de la historia política y social de Galicia y de España.

La construcción de este conjunto señorial se remonta a 1620, fecha que figura grabada en una de las fuentes ornamentales del jardín. Fue levantado por los hermanos Malvar, deanes de la Catedral de Santiago de Compostela, y desde sus orígenes quedó vinculado a la nobleza gallega. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, el edificio fue ampliado y reformado, adquiriendo la fisonomía actual de casa grande de granito, organizada en forma de U, con dos plantas y una torre almenada que refuerza su carácter señorial.

El pazo de A Parda, sede política en el reinado de Alfonso XIII, se vende por 3.250.000 euros / Grupo Country Homes

El acceso principal se realiza a través de un portalón monumental, flanqueado por esculturas de leones y presidido por escudos nobiliarios, un elemento simbólico del poder económico y social que concentraba el antiguo mayorazgo de A Parda.

Residencia de verano y centro de poder político

Uno de los periodos más relevantes del pazo llegó a comienzos del siglo XX, cuando pasó a manos de Gabino Bugallal Araújo, II Conde de Bugallal, destacado político de la Restauración y varias veces ministro y presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Alfonso XIII. El pazo funcionó entonces como residencia estival y punto de encuentro de la élite política del momento. Durante esos años, sus jardines acogieron reuniones de alto nivel, hasta el punto de que el Consejo de Ministros llegó a despachar en A Parda, un hecho poco común fuera de Madrid que subraya la relevancia histórica del enclave.

Jardines y edificios singulares

La construcción principal, de granito, tiene forma de U y ocupa unos 675 m², con dos plantas más torre almenada. El acceso se realiza por un portalón de piedra con esculturas de leones y escudos nobiliarios de la familia Acuña, antiguos protagonistas del mayorazgo en A Parda.

En su interior cuenta con 16 dormitorios, siete cuartos de baños, múltiples estancias (salones, biblioteca, comedor, despacho), lagar y bodega; también hay elementos decorativos como azulejos andaluces en partes de la decoración.

Los interiores conservan artesonados originales, mobiliario de época, galerías acristaladas y todos los elementos arquitectónicos históricos.. Junto a la vivienda principal se conservan edificaciones auxiliares, como la antigua casa de los caseros, cuadras y almacenes, así como un hórreo de 12 pilares. Uno de los elementos más destacados es su capilla barroca, de planta rectangular y uso semipúblico, con capacidad para unas 40 personas, que refuerza el carácter casi autosuficiente del conjunto.

En total, el conjunto arquitectónico construido asciende a 1.115 metros cuadrados.

Los jardines históricos y románticos, de cerca de 15.000 metros cuadrados, combinan árboles centenarios, fuentes y parterres geométricos. Aunque originalmente el pazo se encontraba en un entorno rural, el crecimiento de Pontevedra lo ha integrado hoy plenamente en el tejido urbano.

Un patrimonio privado en el corazón de la ciudad

Actualmente, el Pazo de A Parda sigue siendo propiedad privada, vinculado durante generaciones a la familia Fernández-Bugallal. En los últimos años ha salido al mercado inmobliiario, reabriendo el debate sobre el futuro de uno de los grandes espacios históricos de la ciudad.

Más allá de su valor económico, el pazo representa una pieza clave de la memoria de Pontevedra, un testimonio de cómo la historia nobiliaria, política y urbana se entrelazan en un enclave que, pese al paso del tiempo, continúa marcando la identidad del barrio que creció a su alrededor.

El Grupo Country Homes es el encargado de gestionar su venta por 3.250.000 euros, y a los potenciales compradores les aseguran que «ofrece infinitas posibilidades como residencia, hotel boutique, centro de eventos o sede institucional».