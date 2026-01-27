El Palacete das Mendoza acoge la muestra «Novas follas de herba» de Juan Carlos Vilar

La Diputación de Pontevedra abrirá al público el próximoviernes, día 30, la exposición «Novas follas de herba», del pintor y profesor pontevedrés Juan Carlos Vilar. La muestra, ubicada en el Palacete das Mendoza, podrá visitarse durante dos semanas, hasta el próximo 15 de febrero.

Esta propuesta pictórica supone una continuación de la serie iniciada por el autor en 2024, inspirada en el poemario Leaves of Grass (Hojas de hierba) de Walt Whitman. Si en su anterior entrega Vilar exploraba la esencia del texto original, en esta nueva selección traslada los principios humanistas y democráticos del poeta estadounidense al escenario de la ciudad contemporánea.

La colección se compone de paisajes urbanos, objetos comunes y retratos de personajes anónimos. Siguiendo la premisa de la obra de Whitman, que reivindicaba la dignidad de lo ordinario y la belleza del individuo, los cuadros de Vilar buscan documentar la realidad urbana desde una sensibilidad inclusiva, presentando los elementos de la calle como piezas fundamentales de un campo visual expansivo.

Estilo realista

Juan Carlos Vilar (Pontevedra, 1958), de formación autodidacta en el dibujo, ha consolidado un estilo realista que ha evolucionado desde el lápiz y el carboncillo hacia técnicas como el gouache, la tinta china y el acrílico.

Con una trayectoria expositiva que comenzó en 1974, el pintor ha sido reconocido en certámenes como Novos Valores del Museo de Pontevedra (1986). Entre sus distinciones más recientes destacan el primer premio del Certamen Nacional de Dibujo Felipe Orlando (Málaga, 2017), el galardón del XXII Concurso de Pintura con motivos taurinos (Sevilla, 2018) y el segundo premio en el Concurso Nacional de Dibujo Antonio del Rincón (Guadalajara, 2020).

La muestra permanecerá abierta al público durante dos semanas en el horario habitual de la sede de Turismo Rías Baixas. Podrá visitarse de lunes a viernes de 9 a 20 horas, los sábados y festivos de 10 a 14 y de 16 a 19 horas y los domingos de 10 a 14 horas.