«Noites abertas» se supera: un centenar de actividades este año

El programa de ocio alternativo para jóvenes del Concello de Pontevedra «Noites abertas» regresa con fuerza con un centenar de actividades que se desarrollarán entre el próximo viernes, 30 de enero, y el 28 de marzo. Se repite un formato que revalida su éxito entre la juventud de 12 a 40 años en la ciudad y que edición tras edición agota plazas.

El concelleiro de Xuventude, Demetrio Gómez, presentó la 27 edición de este programa ayer, acompañado de entidades y asociaciones que acercan actividades y monitores.

«Presentamos una edición que va a abarcar quince jornadas en ocho espacios diferentes. Hasta el 28 de marzo habrá 157 sesiones de 98 actividades. Además van a estar involucradas hasta 128 personas directa o indirectamente: tenemos una coordinadora, un director de actividades, una promotora de igualdad, una diseñadora de esta campaña fantástica, una gestora de redes, cinco controladores y 118 monitoras y monitores de los que hoy tenemos una amplia representación», dijo, señalando al amplio grupo que la acompañaba. «Un equipón, además de muy buen ambiente».

Explicó que el programa de este año ofrecerá actividades de cocina, deportivas, manualidades, artísticas, lúdicas: caligrafía árabe, dibujo con bolígrafo, aromaterapia juegos con las lenguas, teatro, meditación, tenis de mesa, música... «Es imposible resumir el programa o destacar alguna actividad porque todas están hechas con muchísimo cariño», destacó Demetrio Gómez.

«Noites abertas» es el programa más antiguo del Concello de Pontevedra, ya que empezó en el año 1999 , «siendo algo muy pequeño», que con los años se fue ampliando hasta lo que es hoy día.

En esta nueva edición hay jóvenes que nacieron en diez países distintos. De España hay de Galicia, Madrid y Andalucía. Mientras que del extranjero, hay representación de Uruguay, Alemania, Suecia, Bélgica, Egipto, Chile, México, e Italia, entre otros.

«Hay personas de tres continentes en este programa, que están aquí porque Pontevedra es una ciudad acogedora. De eso tenemos que sentir el máximo orgullo cuando vemos este programa y cuando nos preguntamos por qué en otras ciudades no existe esto. Porque Pontevedra da un ejemplo detrás de otro. Viendo como está el mundo, a mí esto es lo que más me gusta del programa. Por eso hay tan buen ambiente, por eso la juventud cuando asiste a las actividad no da ningún problema», resumió el concelleiro.

«Noites abertas» comenzará este mismo viernes con Pickleball, «Stop Motion debuxado: a historia de Castelao e Virxinia» de la mano de Xuventude Galega pola Memoria, cianotipia, K-pop , adhesivos y chapas, tatuajes de henna, actividades deportivas y mucho más en la Casa Azul y el CEIP Froebel.

Variedad

La de LaGriot´tte es una de las propuestas de este año, con teatro y escena abierta para construcción de personajes.

La Asociación ASSEI (Asociación Sociosanitaria de Enfermedades Inflamatorias Intestinales y Ostomías) forma parte de las entidades que acercan actividades, con el diseño del «Campionato Marrón: un xogo de caca». Una forma divertida de aprender sobre la importancia de una buena alimentación.

Asimismo, la asociación Pontevedra Down-Xuntos destacó el programa de acompañamiento, dirigido a personas con discapacidad intelectual, que fomenta y permite la inclusión en las actividades de manera real.