Muere a los 88 años Carlos Troncoso, hotelero y empresario de Sanxenxo

El sector turístico de Sanxenxo está de luto por el fallecimiento, este martes, del hotelero y empresario Carlos Troncoso Poceiro. Era uno de los puntales de esta vital actividad en el municipio, con la fundación de varios hoteles de primer nivel, además de patrocinador del equipo de fútbol femenino de Vilalonga, su parroquia natal.

Casado y con dos hijos, Troncoso había creado un imperio turístico y hotelero en Sanxenxo. Tenía 88 años y sus restos mortales se velan en el Tanatorio de Sanxenxo. El entierro está previsto para este miércoles, después del funeral, a las 17.00 horas en la iglesia de San Pedro de Vilalonga.

Su muerte ha causado hondo pesar en el municipio. El Concello de Sanxenxo ha mostrado su pesar «ante esta triste noticia». Recuerda que «Troncoso fue un visionario y uno de los grandes impulsores del sector turístico de Sanxenxo. De carácter emprendedor, dio sus primeros pasos en la industria turística a través de un servicio de cátering para bodas y de la gestión de una casa vacacional». Añade que «más tarde, se afianzó en el sector con la apertura del Hostal La Asturiana, hoy Hotel Nuevo Astur, del Hotel Carlos I, del Gran Talaso Hotel Sanxenxo y del touroperador Viajes InterRías».

En 2013 el Concello reconoció su labor con la concesión de la «Cebola de Ouro». La entonces alcaldesa, Catalina González, señalaba que la entrega de este galardón «está más que justificada por la importantísima labor empresarial que Carlos Troncoso desarrolla en este municipio, creando numerosos puestos de trabajo y apostando por Sanxenxo, por su nombre y por su calidad».

La regidora local destacó también que se trataba «de una persona que, junto con su esposa Wilma, lleva demostrando año tras año una grandísima vocación social». En este sentido, González recordaba que el empresario «uno de los de más calado de este ayuntamiento y de la provincia de Pontevedra», muestra «una gran sensibilidad con los colectivos municipales, especialmente con aquellos ligados al deporte, colaborando con los principales clubs tanto de fútbol como de otras disciplinas».