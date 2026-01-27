«De nada vale ser el mejor si llegas a competir y te bloqueas»

Iago Roel (Pontevedra, 1986) lleva quince años trabajando las mentes de depotistas de alto nivel. Doctor en Psicología del Deporte, es el padre, amigo, confidente y consejero de varios atletas, en especial los forjados en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

Desde su trato afable y sincero, tiene sus sesiones de entrenamiento habituales con los deportistas enseñándoles el motor que hay detrás de toda preparación en un gimnasio o pista: la mente.

—¿Cuál es la forma de explicar a un deportista que el fallo es parte ineludible del deporte?

Esto se tiene que ver desde un punto de vista de creencias y tener claro que no solo hay que trabajar en qué es el error, sino en naturalizarlo. Por parte de los cuerpos técnicos hay que trabajar en el refuerzo, si yo solo refuerzo en hacer bien o mal las cosas, lo que va a aprender un deportista es a que entrena mal o bien con base en si comete errores o no. Nosotros, como seres humanos y como deportistas, aprendemos socialmente con base en el feedback. Si a mí me refuerzan el acierto, al final me voy a centrar solo en eso. Lo que hay que hacer es reforzar más aspectos como la tarea, independientemente de que esa tarea tenga más acierto o más error.

—¿Cómo se gestiona el ego y exposición pública cuando llegan los resultados y el reconocimiento?

Con hábito. Cuando llega mucho éxito o reconocimiento, depende de cómo seas como persona, puede pasar que te empiece a hacer mucho caso todo el mundo: te llaman más, te felicitan más. Ahí un deportista puede descentrarse de lo que verdaderamente es importante y dejarse llevar por el éxito. Por eso hay que ayudar mucho a la persona, sobre todo a los deportistas más jóvenes, porque eso no deja de ser un momento, un instante en lo que es tu vida. Se tienen que centrar en saber quiénes son las personas que realmente les van a ayudar, apoyarse bien en su círculo y también tener hábitos de desconexión. No pueden estar todo el rato en redes sociales atendiendo medios de comunicación. Tienen que tener su círculo íntimo, su círculo de desconexión, y saber gestionarlotodo en su día a día.

—¿Hasta qué punto la presión de los padres puede afectar a un joven?

Cada padre y cada madre es un mundo. Desde mi experiencia no conozco a ningún padre que quiera hacerle mal a su hijo. Todo lo que hacen los padres es porque piensan que le hacen bien a su hijo, que es por el bien de su hijo. ¿Qué pasa? Que muchos padres, acertada o equivocadamente, piensan que su hijo es un auténtico crack o que va a ser una leyenda. Si no se gestiona bien eso, un deportista puede desviarse. Es muy importante que esas situaciones se cuiden y que los padres y las madres sean los primeros encargados en ponerle los pies en el suelo a su hijo o a su hija. Pueden tener éxito, pero ellos tienen que ser los primeros en entender que el éxito no siempre se consigue y, si se consigue, no es eterno. Enfocar a un deportista solamente hacia el resultado o a que consiga eso es un auténtico error. No podemos evitar cómo es cada padre y cada madre, pero desde los clubes e instituciones tenemos que formar, hacer formaciones, para que todos vayamos en la misma dirección ayudando al deportista.

—¿Qué elementos que rodean a un joven considera los más nocivos para su proyección?

Primero, las relaciones cercanas. Las relaciones cercanas pueden hacer mucho bien, mucho mal o nada, pero un deportista forja su personalidad y sus creencias con base en la experiencia que vive y con quién se junta. Eso es muy importante, tanto compañeros y compañeras como padres y madres, y familiares. Por otro lado, elementos externos aparte de tu círculo, tus hábitos. lo que haces en el día a día. Eso es muy importante y además es muy personalizado. Es cierto que hay hábitos como comer bien o dormir bien, que es para todo el mundo, pero cada deportista tiene que encontrar sus propios hábitos. Un equilibrio para bien y para mal. Los hábitos pueden hacer mucho daño o pueden hacer mucho bien. Y luego, uno de los temas de moda son las redes sociales. A día de hoy, como no se gestionen bien, pueden ser una variable externa muy tóxica para el deportista. Tienen demasiada información y esa información no tiene por qué ser cierta. Además invierten muchísimas horas ahí; da pie a comparaciones, a críticas o a que los alaben demasiado.

—¿A qué cree que se debe la importancia cada vez mayor de la psicología en el mundo del deporte?

Yo no considero que la psicología o la parte mental sea más que el físico, la técnica o la táctica, pero sí considero que la mente te puede potenciar o te puede limitar. Eso es algo de lo que nos hemos dado cuenta en las últimas décadas. Siempre estuvo ahí el tema de que la cabeza es importante, pero ahora la psicología ha avanzado, el estudio científico ha avanzado, y se descubren cosas como que si tú entrenas la cabeza puedes optimizar ese entrenamiento mental. Eso ha entrado con fuerza en los últimos veinte años. Concretamente en España, desde los Juegos Olímpicos del 1992 se ha empezado a tener muy en cuenta. La figura del psicólogo deportivo, o del área del entrenamiento mental, se está integrando cada vez más en el alto rendimiento porque se considera fundamental. No te vale de nada ser el mejor físicamente, técnicamente y tácticamente si llegas a una competición y te bloqueas.

—¿Cómo han influido las redes sociales e hiperexposición en la mentalidad de los deportistas?

Las redes sociales, para mí, son una herramienta innovadora que te permite globalizar y tener información sobre el mundo, pero a día de hoy en Europa y en el mundo en general está mal gestionado. Puede influir porque el cerebro humano no tiene la capacidad de adquirir tanta información sin que se estrese. Los niños y los deportistas que no gestionan eso bien. Están expuestos durante muchísimas horas a una pantalla y no es tan bueno estar tantas horas en una pantalla, es nocivo, y encima con una información que no sabemos si es verdad o no. Todo eso hace que un deportista muchas veces se pueda confundir con toda la información que hay. Y si lo utilizan en exceso, he visto deportistas que duermen menos porque están todas las noches con el móvil. Está descubierto que el sueño es un elemento importante para el rendimiento: si tú no duermes lo suficiente, vas a decaer bastante tanto física como mentalmente, y a largo plazo es muy nocivo. Al final, las redes sociales pueden ser útiles. Puedo tener información, globalizarme, promocionarme, pero como no estén bien utilizadas pueden ser muy nocivas para la salud en general, tanto mental como física.

—¿Cuál es la preparación de una lesión desde el momento del choque hasta la vuelta sin miedo?

Primero hay que naturalizar y aceptar el estado del deportista. Cuando te lesionas, sobre todo si es una lesión larga, necesitas una fase de duelo. Es normal estar fastidiado. En esa etapa es clave que reciba información real y contrastada, porque lo primero que piensa es cuándo podrá volver a competir. Para eso debe haber un equipo de médicos y fisioterapeutas que le ayude a entender bien los tiempos, sin caer en un exceso de optimismo. Segundo, hay que hacerle sentir útil otra vez y devolverle el control. Aunque por la lesión no pueda hacer ciertas cosas, casi siempre puede hacer otras. Hay que darle un programa de trabajo adaptado para que sienta que no es tiempo perdido. Por ejemplo, entrenar la parte mental, la concentración o analizar partidos para mejorar la táctica. También es importante crear hábitos de recuperación que le den sensación de control y confianza, aceptando que los plazos son aproximados y pueden variar. Por último, en la fase final, hay que trabajar la confianza y el miedo, que son normales. Si un deportista pasa meses sin competir, puede temer lesionarse otra vez o sentirse inseguro al volver, y eso se entrena al final del proceso.

—¿Cómo conseguiría convencer a un deportista de parar un tiempo y volver más fuerte?

La palabra «convencer»… los deportistas son muy autónomos. Lo primero es tener una relación de confianza, tienen que confiar en lo que yo les digo, al igual que en su entrenador. Segundo, cada caso es un mundo y hay veces que es recomendable parar y hay veces que no. En el caso de que sea recomendable parar, en una sesión tenemos que ver qué opciones tiene y explorar diferentes opciones, y una de ellas es parar. Tenemos que ver cómo se para; tiene que ser una decisión de los dos. No solo que el psicólogo le diga al deportista «tienes que parar». El deportista es una parte activa del proceso y también tiene que tomar decisiones. Tenemos que explorar diferentes vías para que el deportista crea que lo mejor para él es una opción u otra. En este caso, parar un tiempo y entender que no pasa nada. Tiene que verlo como una lesión. Si tú te lesionas, te puedes parar de competir tres meses; si tienes un momento de mucha ansiedad o de mucho estrés, también te tienes que cuidar. Esto no es una debilidad, por lo que sea estás pasando una etapa en la que necesitas parar. Y a partir de ahí entenderlo como lo que es: a veces hay que dar un paso atrás para poder dar dos adelante.