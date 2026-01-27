Una fuerte granizada provoca un accidente entre 10 vehículos en la AP-9 en Caldas

La borrasca Joseph continúa sumando estragos. A pesar de haber terminado lo peor tras el fin de la alerta roja por fuertes precipitaciones la pasada madrugada, el temporal continuará hasta el jueves. Durante la jornada de hoy, se registraron en Galicia varios accidentes, entre ellos, dos en la AP-9. El primero, esta mañana con una veintena de vehículos implicados entre Ordes y Sigüeiro en el que resultaron heridos dos diputados del PPdeG y que provocó el corte total de la circulación en la la autopista; y el segundo, también múltiple, con 10 involucrados, al comienzo de esta tarde a la altura de Caldas de Reis.

Este último ocurrió sobre las 15.30 horas concretamente a la altura del Polígono Industrial de As Veigas de Almorzar y en dirección a Santiago de Compostela. Un coche sufrió un acuaplanin en medio de una fuerte granizada e impactó contra otro que se encontraba adelantando a un camión.

Otros dos coches que colisionaron. / Emerxencias de Cuntis

Este percance originó un choque en cadena con hasta 10 vehículos afectados en total, aunque, según han informado a FARO fuentes oficiales, el 061 atendió a una sola persona con dolores en una mano -sin necesidad de ser trasladado en ambulancia-.

Además del servicio de urgencias sanitarias, el 112 Galicia puso los hechos en conocimiento de Emerxencias de Cuntis, la Guardia Civil de Tráfico y el personal de la Autopista do Atlántico.

Los agentes cerraron de forma temporal un tramo del carril izquierdo, en el que se encontraban los coches accidentados.