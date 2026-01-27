Los farmacéuticos de Caldas impulsan los puntos violetas

En el Concello de Caldas de Reis se celebró una reunión con las farmacias de la comarca de O Ullán para informar del acuerdo entre la Subdelegación del Gobierno y el Colexio Oficial de Farmacéuticos de la provincia con el fin de impulsar los «puntos violeta» en las oficinas de farmacia. Al encuentro asistieron el subdelegado Abel Losada, el alcalde Jacobo Pérez, la presidenta del Colexio, Beatriz García, responsables de la Unidad de Prevención, representantes de los CIM de Caldas y Valga y el equipo VioGén de la Guardia Civil.

La información sobre la gestión de estos «puntos violeta» se trasladará en los próximos días a las farmacias de toda la comarca para sumar nuevas adhesiones, como ya ocurre en otras zonas de la provincia. En total hay 437 oficinas de farmacia y el objetivo es alcanzar la mayor participación posible en esta red de apoyo.