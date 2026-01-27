La Diputación galardonará los mejores relatos audiovisuales sobre las colecciones del Museo

La Diputación abre hoy el plazo para presentar trabajos a la tercera edición de MicroMuseo, un certamen de microrrelatos audiovisuales dirigido al alumnado de quinto y sexto de Primaria, ESO, Bachillerato y FP de los centros de la provincia. La iniciativa busca fomentar el conocimiento del patrimonio cultural custodiado en el Museo de Pontevedra, mediante la creación de contenidos digitales.

En esta ocasión, el concurso tiene como temática central el mundo del mar y su memoria. Los participantes deberán presentar una pieza audiovisual en lengua gallega, de un máximo de 5 minutos, basada en alguna de las obras o fondos del Museo relacionados con el ámbito marítimo.

Entre los recursos disponibles para la investigación destacan las marinas de autores como Francisco Lloréns o Meifrén, las representaciones de la vida marinera de Castelao y Manuel Torres, así como fondos arqueológicos, etnográficos y fotográficos sobre la pesca y la embarcaciones tradicionales.

Las bases del concurso, que ya han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPPO), establecen el requisito de indagar en la colección institucional para elaborar el relato.