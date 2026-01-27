Se desborda el río Chaín y corta la carretera entre Caldas y Portas

Los servicios de emergencia trabajaban este mañana en la carretera entre Portas y Caldas, a la altura de Ponte Chaín, al desbordarse el río del mismo nombre y anegar la calzada en su totalidad.

Las áreas de Portas y Caldas aparecen entre las más afectadas por las intensas lluvias de las últimas horas, que acumulan ya más de cien litros entre el lunes y este martes en las estaciones de Meteogalicia de Cerdedo-Cotobade y Ponte Caldelas y más de 80 en Caldas.

Fervenza da Barosa, en Barro, cargada de agua / Gustavo Santos

De madrugada, el viento causó daños en dos tejados de Lantaño y Romai, ambos en Portas, y la crecida del río Umia afectó al aparcamiento de un supermercado en Caldas.

Por su parte, en el municipio de Pontevedra el concello ha informado de redes de saneamiento atascadas en Luis Braille, Os Fontás (Xeve), Salgueiral, o la calle Javier Puihg, así como inundaciones y bolsas de agua en rúa do Santo, los bajos de una vivenda en lugar A Bouza (Mourente) y otra en Praceres (Lourizán), en la avenida de Avelino Montero (Praceres), y en las calles Ramón Otero Pedrayo y Padre Fernando Olmedo.

Desprendimiento de tierras en Xeve (Pontevedra) / FdV

Hubo contenedores desplazados en San Amaro y desprendimientos de tierra en Campañó, Fontáns (Xeve) y Freixeiro (Mourente). A su vez, se mantiene cortado el Camiño Portugués por la crecida del río da Gándara, si bien los peregrinos se han saldado el vallado y utilizan ese tramo.

Los peregrinos se saltan el vallado en el Camiño Portugués / Gustavo Santos

Los servicios de emergencia retiraron árboles caídos en Carramal (Salcedo), y en el paseo fluvial urbano del río de Os Gafos, así como ramas en la avenida de Vigo y el polígono de O Campiño y otros elementos en las calzadas de la avenida de A Coruña, Pastor Díaz o Joaquín Costa.

Al remitir parcialmente la alerta, el Concello ha decidido reabrir las instalaciones deportivas y las calles y carreteras cerradas, pero se mantienen clausurados los accesos a los ríos y a las sendas fluviales.

Emerxencias de Sanxenxo, en el cuartel de la Guardia Civil / Concello de Sanxenxo

En Sanxenxo, el Concello informa de árboles y contenedores caídos y señales tumbadas, si bien la incidencia más aparatosa se registró en el tejado del cuartel de la Guardia Civil, donde voló una parte y Emerxencias tuvo que asegurar la estructura.