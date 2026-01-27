Se derrumba parte del talud de la playa de Silgar, en Sanxenxo
La medida ha obligado a desviar el paso de los peatones
Pontevedra
El temporal de viento y lluvia han provocado desprendimientos en el talud del último tramo del Paseo de Silgar, en las inmediaciones del mirador próximo a Vicaño.
El desplome afecta a un tramo de la acera, por lo que la Policía Local ha habilitado el carril de estacionamiento de la calzada con vallas de seguridad para desviar el tránsito peatonal.
