Se derrumba parte del talud de la playa de Silgar, en Sanxenxo

El temporal de viento y lluvia han provocado desprendimientos en el talud del último tramo del Paseo de Silgar, en las inmediaciones del mirador próximo a Vicaño.

El desplome afecta a un tramo de la acera, por lo que la Policía Local ha habilitado el carril de estacionamiento de la calzada con vallas de seguridad para desviar el tránsito peatonal.