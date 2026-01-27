Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se derrumba parte del talud de la playa de Silgar, en Sanxenxo

La medida ha obligado a desviar el paso de los peatones

Zona dañada

Zona dañada / Concello de Sanxenxo

Nicolás Davila

Pontevedra

El temporal de viento y lluvia han provocado desprendimientos en el talud del último tramo del Paseo de Silgar, en las inmediaciones del mirador próximo a Vicaño.

El desplome afecta a un tramo de la acera, por lo que la Policía Local ha habilitado el carril de estacionamiento de la calzada con vallas de seguridad para desviar el tránsito peatonal.

