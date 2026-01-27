Cubela reclama a Movistar y Orange la falta de servicio telefónico
Cerdedo-Cotobade
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentó una reclamación formal ante Movistar y Orange por la caída del servicio de telecomunicaciones que afecta al municipio desde el pasado jueves, con especial incidencia en las parroquias de Quireza, Tomonde, Castro, Aguasantas y Valongo. Desde la alcaldía exigen una solución inmediata y explicaciones claras.
