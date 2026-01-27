Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph en GaliciaVuelve Fer LópezTiradas en VigoHistórico edificio en ventaBoda cruceristas CunqueiroCarnaval de Vigo
instagramlinkedin

Ciclo de rutas culturales del Club Portocelo de Marín

Ciclo de rutas culturales del Club Portocelo de Marín | FDV

Ciclo de rutas culturales del Club Portocelo de Marín | FDV

Amigos de las Rutas dos Museos, promovidas por el Club de Opinión Portocelo de Marín, abrieron el año este domingo con un nuevo ciclo de rutas culturales rumbo a la comarca do Barbanza.

La jornada incluyó una visita al Centro Social de Boiro y, después, al Pazo de Goiáns, donde recorrieron con personal especializado todos sus espacios, tanto exteriores como interiores, inculuyendo en la visita la torre anexa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents