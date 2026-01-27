Ciclo de rutas culturales del Club Portocelo de Marín

Amigos de las Rutas dos Museos, promovidas por el Club de Opinión Portocelo de Marín, abrieron el año este domingo con un nuevo ciclo de rutas culturales rumbo a la comarca do Barbanza.

La jornada incluyó una visita al Centro Social de Boiro y, después, al Pazo de Goiáns, donde recorrieron con personal especializado todos sus espacios, tanto exteriores como interiores, inculuyendo en la visita la torre anexa.