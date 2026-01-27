De la nieve a la lluvia: Joseph desborda la comarca de Pontevedra con abundantes precipitaciones

Del aviso por nieve al de fortísimas precipitaciones. Así pasó la comarca de Pontevedra en cuestión de horas debido a la borrasca Joseph, que provocó ayer importantes inundaciones en varios municipios, especialmente aquellos del interior que el día anterior habían recibido un aviso de Emerxencias por alerta roja: Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Lama , Moraña, Caldas y Ponte Caldelas (estos dos últimos por alerta naranja), entre otros.

Y los efectos de este nuevo temporal se hicieron notar de forma importante. Al cierre de esta edición los más destacable eran inundaciones en las zonas cercanas a los cauces, ya que los ríos se desbordaron en Cuntis, Caldas, Campo Lameiro, Moraña Ponte Caldelas... dejando impactantes imágenes de la fuerza del agua.

Zona inundada en Cuntis ayer a mediodía. / IÑAKI ABELLA

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, hizo un llamamiento a la responsabilidad a los vecinos ante la alerta roja en el que les pedía que, ante la crecida de los ríos Gallo y Umia, así como la «máxima prudencia».

El servicio municipal de Emerxencias y Protección Civil destacaron que no se podía asegurar el buen estado de las vías ni garantizar la seguridad de la circulación, de modo que se evitase cualquier desplazamiento no necesario. Especialmente, se advirtió a la población de que no se acercase a las zonas de ríos, así como puentes o paseos. «A situación é crítica e necesitamos a colaboración de toda a veciñanza para evitar desgrazas», afirmó el regidor local.

Uno de los puntos más conflictivos en este sentido fue el regato de Calvos, afluente del Gallo, donde se inundaron varias casas por la subida del cauce.

El mismo llamamiento se hizo en el resto de ayuntamientos en alerta, como el Campo Lameiro. Su alcalde, Carlos Costa, confirmó que dos funcionarios del Concello estaban recorriendo el municipio para informar de incidencias. El Lérez estaba espectacularmente lleno a su paso por este ayuntamiento, dejando imágenes impactantes.

El río Lérez espectacular a su paso por Campo Lameiro ayer. / RedMeteo

Del mismo modo, en A Lama se mantuvo un dispositivo coordinado por el alcalde, David Carrera, con operarios municipales en alerta por cualquier intervención. Los ríos Verdugo y Barbeira también se desbordaron en la zona de la playa fluvial.

Por su parte, en Moraña el Umia y sus afluentes, como el Agra, provocaron inundaciones y, como consecuencia, caídas de árboles en estos puntos, tal y como confirmó Protección Civil, con sus voluntarios a pie de calle.

En Cerdedo-Cotobade, otro de los municipios en alerta roja, el alcalde, Jorge Cubela, destacó especialmente la crecida del río Almofrei, en el lugar de Pazos de Borela.

Acceso al paseo de Os Gafos cortado ayer en Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS

En el Concello de Ponte Caldelas, que estaba en alerta naranja y no roja, también fueron importantes las consecuencias de Joseph. El alcalde, Andrés Díaz, recordó que las tormentas «no entienden de límites administrativos» y lamentó que la Xunta no hubiese suspendido las clases ni el transporte escolar. El regidor informó del desbordamiento del río Verdugo en el Paseo da Calzada, del corte de la carretera San Vicente–Buchabade está cortada ao tráfico por desbordamento y de la suspensión de las actividades deportivas en el pabellón y el campo de fútbol hasta nuevo aviso.

También el Concello de Pontevedra tomó medidas y activó su protocolo de seguridad. Se restringió el acceso a los paseos de los ríos Lérez, Gafos y Rons y, por este último, se cortó el Camiño de Santiago a la altura de A Gándara. Se cerraron al tráfico las calles de Otero Pedrayo, Conde Bugallal, la zona de la Avenida de Vigo hacia Tomeza y la carretera interior que une Salcedo con el río. También algunos puntos en Monte Porreiro.

Caída de un muro particular por las lluvias en Xeve, Pontevedra. / FdV

Como incidente destacable en el municipio capitalino, se informó de la cadía de parte de un muro particular en el lugar de Os Fontáns, en la parroquia de Santa María de Xeve. Se señalizó y se advirtió a la propiedad para que reponga la vía de paso cuanto antes. Los vecinos podían ayer acceder a sus viviendas por otra alternativa.

Las previsiones de Meteogalicia para hoy martes mantienen la alerta roja y naranja en la comarca con posibilidad de lluvias con granizo.