La borrasca «Joseph» deja estragos también en Caldas

El paso de la borrasca «Joseph» se ha hecho notar con intensidad en toda la comarca de Pontevedra. En Caldas de Reis, el Concello desplegó un operativo especial de seguridad, supervisado por el alcalde, Jacobo Pérez, e integrado por la Policía Local, personal municipal y voluntariado de la Agrupación de Protección Civil. El dispositivo ha trabajado de manera ininterrumpida durante esta madrugada para atender y resolver las incidencias registradas.

Las zonas más afectadas se localizaron, principalmente, «en las inmediaciones de los ríos Umia y Bermaña», señalan desde el Concello. Las precipitaciones provocaron la inundación de la explanada de A Tafona, lo que «afectó a algunos vehículos que permanecieron estacionados durante la noche, pese a los avisos previos de la Administración local recomendando su retirada ante la llegada de las lluvias», confiesan. Asimismo, fue necesario el uso de bombas de achique en la plaza del Camiño.

Las fuertes lluvias también han causado daños en los bajos de tres viviendas situadas en las proximidades en el Fogar do Maior, en el núcleo urbano, así como en dependencias del Centro Comarcal. Además, se registró otra incidencia en el aparcamiento de un supermercado ubicado en la calle Xoán Fuentes Echeverría, donde «se acumuló un importante nivel de agua», señalan.

El alcalde mantuvo «contacto permanente» con el personal técnico del embalse para evaluar la evolución de la situación. En este sentido, Jacobo Pérez señaló que «jugó a nuestro favor que la lluvia remitiera a las 5.30 de la madrugada». Con todo, el regidor pidió a la ciudadanía «no bajar la guardia», ya que se prevén nuevas precipitaciones en las próximas horas: «debemos permanecer alerta y alejados de las zonas más problemáticas».

En estos momentos, el río Umia baja con un caudal muy elevado y, durante la noche, su nivel llegó a situarse muy cerca del puente. El alcalde subrayó, además, la importancia de los trabajos de limpieza y mantenimiento que se realizan durante todo el año, «que puede que no sean visibles, pero sí efectivos a la hora de paliar las consecuencias de las crecidas».

Por último, Pérez agradeció el comportamiento ejemplar de la ciudadanía durante la declaración de alerta roja, destacando que, en líneas generales, «se cumplieron las premisas de seguridad establecidas». También puso en valor la labor del personal municipal, de los equipos de seguridad y de Protección Civil, cuyo esfuerzo «totalmente altruista es indispensable en estas situaciones para garantizar el bienestar de nuestra gente».

Noticias relacionadas

Rescate a un conductor atrapado en Portas

La Guardia Civil, en coordinación con Protección Civil, rescató a un conductor que quedó atrapado en su vehículo parcialmente sumergido en una carretera secundaria próxima al río Chaín, en Portas. Participaron una patrulla de la USECIC y otra del puesto de Caldas de Reis. El turismo fue «estabilizado y remolcado con eslinga hasta un punto seguro», informan. El conductor estaba «consciente, con leve hipotermia, sin necesidad de asistencia sanitaria». La Guardia Civil recuerda extremar la precaución y evitar vías anegadas durante lluvias intensas.