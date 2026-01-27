El BNG exige un plan para el saneamiento de Cerdedo Cotobade

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego en Cerdedo-Cotobade ha reclamado al gobierno local la aprobación, en 2026, de un plan de inversiones destinado a acometer una mejora integral de la red municipal de saneamiento. Según señala la formación, la infraestructura presenta un estado «lamentable» y de especial gravedad, con problemas relevantes en tuberías y decantadoras, que atribuye al abandono y a la falta de mantenimiento.