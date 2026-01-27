Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph en GaliciaVuelve Fer LópezTiradas en VigoHistórico edificio en ventaBoda cruceristas CunqueiroCarnaval de Vigo
instagramlinkedin

El BNG exige un plan para el saneamiento de Cerdedo Cotobade

R. P.

Cerdedo-Cotobade

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego en Cerdedo-Cotobade ha reclamado al gobierno local la aprobación, en 2026, de un plan de inversiones destinado a acometer una mejora integral de la red municipal de saneamiento. Según señala la formación, la infraestructura presenta un estado «lamentable» y de especial gravedad, con problemas relevantes en tuberías y decantadoras, que atribuye al abandono y a la falta de mantenimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents