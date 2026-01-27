Entrevista | Bieito Alonso Historiador
«O gran burato negro nos estudos da emigración é o papel das mulleres»
Convidado pola Asociación Maio Longo, o historiador Bieito Alonso presenta hoxe ás 19.30 horas na Casa das Campás «Crónicas Transatlánticas. De cinza e sal», un traballo que racha coa visión folclórica da diáspora para afondar na vida laboral dos galegos que lideraron o sindicalismo marítimo dende Arxentina ata os Estados Unidos
A emigración galega a América adoita explicarse a través de centros parroquiais, morriña e maletas de cartón. Porén, Bieito Alonso, vello coñecedor dos fíos que tecen a nosa historia, decidiu mirar cara a outro lado: ás cubertas dos barcos, as salas de máquinas e os peiraos de Nova York ou Bos Aires. En Crónicas Transatlánticas. De cinza e sal, rescata a épica do traballo e a loita sindical, revelando que os galegos non só «estaban» alí, senón que en moitos casos, dirixiron o destino dos traballadores do mar no novo mundo.
—Que buscaba abordar con Crónicas Transatlánticas?
É unha especie de continuación do meu traballo anterior. Dende o ano 2006 máis ou menos propúxenme presentar unha visión diferente da migración galega da primeira etapa do século XX. Normalmente existe unha perspectiva que poderíamos chamar máis «identitaria», centrada na actividade dos galegos nos seus centros territoriais ou parroquiais. A min o que me traía un pouco de cabeza era saber cal era a vida daquelas outras persoas que non estaban incorporadas a eses centros. Que facían? A que se adicaban profesionalmente? Como se relacionaban con outras comunidades emigrantes? Este volume analiza unha parte desa actividade laboral, a do mundo marítimo, nun ámbito que vai dende Arxentina ata os Estados Unidos.
—Moitas veces fálase da «épica» da emigración, pero vostede tamén toca as sobras e os silencios. Temos unha débeda pendente coa memoria histórica da nosa emigración máis alá dos tópicos.
Estou absolutamente convencido delo. Máis alá do que está feito, que dende logo ten mérito e hai un traballo importante desenvolvido por investigadores e investigadoras para procurar e analizar mecanismos migratorios e eses instrumentos dos que se dotaron para relacionarse entre eles alá ca comunidade de orixe, con Galicia, pero queda pendente evidentemente un traballo para averigurar cales son as circunstancias vitais desa outra masa de emigrantes.
—Fala de que aínda existen «buracos negros» na nosa memoria migratoria. Cal é o que máis che doe como investigador?
O gran burato negro nos estudos da emigración é o papel das mulleres. É incrible que nestas alturas, en pleno 2026, non contemos aínda cunha mínima monografía que analice o papel que xogaron as mulleres na emigración galega a América. É o gran butaco negro. Pero tamén nos queda moito por encher en canto á raíz do fenómeno. Ás veces conformámonos cunha visión moi estereotipada, non diría que folclórica, pero sí que non afonda na realidade. Queda moito por investigar. A migración galega é un saco sen fondo que parece que aínda estamos empezando a encher agora.Un dos mitos que derruba no libro é o do emigrante que foxe exclusivamente pola fame...
—Un dos mitos que derruba no libro é o do emigrante que foxe exclusivamente pola fame...
Esa perspectiva, vamos a chamarlle así, fatalista de que só emigran os que están na absoluta miseria é un concepto basicamente falso. Non responde á realidade e, ademais, deturpa o propio concepto de migración. A migración é movemento, é cambio, e afecta a persoas de procedencias sociais e características moi diversas. Se somos capaces de abrir o foco e entender isto, poderemos comprender moitos dos acontecementos que nos afectan hoxe no presente.
A perspectiva, vamos a chamarlle así, fatalista de que só emigran os que están na absoluta miseria é un concepto basicamente falso
—No libro rescata numerosos nomes propios. Quen lle sacudiu máis ou considera máis necesario reivindicar?
Reivindicar non digo todas, pero si casi todas, porque estamos a falar de persoas capaces de incorporarse ao mundo do traballo nos países de acolida e mesmo algún deles chegaron a exercer como dirixentes deses traballadores marítimos. Hai dúas traxectorias especialmente relevantes no sindicalismo dos Estados Unidos. Un é Juan Martínez de la Graña, o «Xan da Graña», un ferrolán que foi un dos alicerces da Unión de Fogoneros del Atlántico. O outro é Manuel Rey, dunha aldea de Valdeorras, un home que morreu con 102 anos e que foi un verdadeiro dirixente do mundo marítimo norteamericano. É fascinante ver como unha minoría de galegos acabou converténdose no núcleo dirixente do conxunto dos traballadores marítimos neses países.
—Diría que Galicia se entende mellor mirando dende a outra beira do Atlántico?
Non sei se mellor, pero si que necesitamos ampliar o foco. Debemos comprendernos como parte dun fenómeno migratorio europeo moito máis amplo, diverso e extendido no tempo, que non se limita a periodos e circunstancias concretas. Vernos en relación a outras comunidades emigradas é fundamental, sobre todo coa deriva ideolóxica que vive o mundo de hoxe. Entender que a migración é diversa e estendida no tempo axúdanos a situarnos.
—Como dialogan estas crónicas coa Galicia actual? Segue vivo o fío coa «quinta provincia»?
O diálogo hoxe é diferente porque estamos a falar xa de segundas, terceiras ou cuartas xeracións. Pero este tipo de achegamentos axudan a fortalecer o vínculo. Descubro como investigador que o que facemos aquí interesa moito alá. Non o digo por soberbia intelectual, senón porque axuda aos descendentes a comprender de onde veñen realmente. Esclarecer o pasado, eliminando esa mitoloxía que ás veces está encubrindo a realidade, permite establecer un vínculo moito máis humano e natural.
