Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clases suspendidas en GaliciaSánchez avala a PuenteFlota China IlegalPremios FerozTensión Mineápolis40 Años de la MovidaReal Sociedad-Celta
instagramlinkedin

Retiradas losetas de un edificio en Estribela

Los Bomberos, en la calle, que tuvo que ser cortada. | Gustavo Santos

Los Bomberos, en la calle, que tuvo que ser cortada. | Gustavo Santos

Los Bomberos de Pontevedra tuvieron que intervenir en la fachada de un edificio en el barrio de Estribela por la caída de losetas de la fachada que ponían en riesgo la seguridad tanto de viandantes como de vehículos que circulaban por la zona. Con tal motivo, se retiraron las piezas inseguras y se tuvo que cortar la carretera vieja de Marín en ambos sentidos mientras duraban la actuación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents