Retiradas losetas de un edificio en Estribela
Los Bomberos de Pontevedra tuvieron que intervenir en la fachada de un edificio en el barrio de Estribela por la caída de losetas de la fachada que ponían en riesgo la seguridad tanto de viandantes como de vehículos que circulaban por la zona. Con tal motivo, se retiraron las piezas inseguras y se tuvo que cortar la carretera vieja de Marín en ambos sentidos mientras duraban la actuación.
