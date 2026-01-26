Pontevedra, reconocida ciudad Feroz

Por segundo año consecutivo, Pontevedra se volvió a vestir de gala este sábado con motivo de la celebración de la XIII edición de los Premios Feroz, demostrando una vez más el potencial de la ciudad a la hora de acoger celebraciones de alto nivel y configurándose así como un sólido referente en el mapa cinematográfico español.

Los invitados destacaron el cariño y el gran recibimiento del público y expresaron su deseo por que la ciudad vuelva a ser sede de estos galardones en un futuro. «¡Queremos los Feroz permanentemente en Pontevedra!», reclamaba Morris, uno de los cuatro variados presentadores junto a Samantha Hudson, quien le pidió a los pontevedreses que hiciesen «lo que sea» para volver a celebrar los Feroz en la Boa Vila. «Me ha gustado mucho el paisaje, el sosiego, el musgo que sale en las piedras después de que llueva, ese aire tan fresco que se respira… Me ha gustado todo», exclamaba.

La gastronomía fue uno de los aspectos más elogiados por las celebridades. «Nos han invitado a un marisco absolutamente espectacular y ya con eso me voy con el premio más que debajo del brazo. Me llevo unas empanadas maravillosas a casa», comentaba el actor Álvaro Morte. En este sentido, la plaza de abastos fue uno de los sitios más reseñables: «Nos hemos ido a ver la lonja de pescadores, consideramos que las ciudades se conocen por sus mercados», apuntaron Silvia Superstar y la Terremoto de Alcorcón. «Me he ido al mercado al mediodía y he comido de la hostia. Hemos comprado el marisquito abajo y arriba hay un bar que te lo hacen y te lo cocinan: buenísimo y baratísimo. Amo Pontevedra» añadió el actor de «La cena» Asier Etxeandia.

Los galardonados saludaron al público del Pazo da Cultura. / Lucía Otero

Además, el modelo de ciudad que presenta Pontevedra también fue objeto de elogio. Concretamente, la actriz Julia de Castro, premiada por su papel en la serie «Poquita fe» y portadora de uno de los «looks» más comentados, destacó la peatonalización de la ciudad. «Se está muy a gusto aquí, vamos andando a todas partes. Pontevedra está en la vanguardia». Una idea que también compartió Nagore Aranburu, galardonada como mejor actriz de reparto por «Los domingos», que realzó la accesibilidad del casco viejo, donde anda «como en casa».

Inevitablemente y de forma positiva, «todo este cancaneo de gente», como decía Candela Peña, provoca un importante desembolso económico en la ciudad, dando a conocer los distintos comercios y locales. El Parador de Pontevedra y los hoteles Galicia Palace y Rías Baixas fueron los alojamientos principales de las estrellas del cine, que no dudaron en visitar los restaurantes de la zona, como Casa Román o Casa Fidel O´Pulpeiro.

El personal de «Rondallas» en la alfombra roja. | Gustavo Santos

Pese a no haber ganado a mejor película de comedia, «Rondallas» está teniendo una gran acogida, especialmente por parte de los espectadores gallegos. «Nos centramos en hacer una película con corazón y a favor de la comunidad. Que eso traspase la pantalla es una maravilla», comenta el actor Fer Fraga. «En el estreno en Vigo estaban representantes de todas las rondallas y salieron muy emocionados. Cuando haces una película y la gente se ve reflejada hace que el trabajo merezca la pena», añade la intérprete Judith Fernández.

La serie «Poquita fe» fue una de las triunfadoras de la noche. El actor Raúl Cimas, declaró antes de la noticia que llegaron más lejos de lo que pensaban. «El premio es estar aquí con una serie pequeña de dos pánfilos en un barrio sin narcos ni sangre, donde el enemigo es el día a día y encontrar un piso donde vivir». «Sería una decepción no llevarme el premio estando con paquetes como Javier Cámara o Luis Zahera de rivales», concluía con humor.

La celebración también dio paso a particulares anécdotas, como fue el caso de Diego San José, guionista premiado por la serie «Yakarta», que finalmente recolectó tres estatuillas. «El año pasado me pasó la cosa más bonita que me ha pasado jamás en una gala: Me perdí sin batería y le pregunté a unos chavales. Me dijeron que tomase una cerveza con ellos y me acompañaban. Me dieron las seis de la mañana con personas que no me conocían y me pareció la mejor gente que te puedes encontrar. Hoy he quedado con ellos», relata. De hecho, tras la gran fiesta de cierre, fueron varias las estrellas que decidieron alargar la noche y explorar un poco más la vida nocturna de la ciudad.

«Yakarta» celebra su triple victoria. | Gustavo Santos

Y con el fin de la esperada gala se despiden así, al menos de momento, los Premios Feroz de Pontevedra en una edición marcada por un público entregado y unas instituciones totalmente involucradas con la cultura cinematográfica española.