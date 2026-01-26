Pontevedra activa el protocolo de seguridad por riesgo de inundaciones

La concelleira de Protección e Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, informó esta mañana de las medidas adoptadas por el Concello de Pontevedra ante la situación meteorológica adversa que se vivirá a lo largo de esta jornada. Debido a la alerta naranja por riesgo de inundaciones en el río Lérez y, especialmente, a la alerta roja activa en ayuntamientos próximos como Campo Lameiro o Cerdedo-Cotobade, se decidió restringir el acceso a diversas áreas de la ciudad por precaución.

Vilaverde explicó que, dado el incremento considerable de lluvias que se espera durante todo el día, se procedió a cerrar los accesos a los ríos y a las zonas conocidas por ser inundables. Las medidas afectan tanto al tránsito peatonal como al tráfico rodado en determinadas localizaciones.

En el caso del tráfico rodado, se cerraron las calles Otero Pedrayo, Conde Bugallal, la zona de la Avenida de Vigo hacia Tomeza y la carretera interior que une Salcedo con el río. También se cortó el paso en Monte Porreiro (en la zona del centro de salud y calle Reino Unido) y se requiere precaución en la zona de Eduardo Pondal con la calle de la Estación (Ponte Bolera).

Prohibido el tráfico en el Puente de las Cabras, en las Marismas de Alba, sobre el río Rons. / GUSTAVO SANTOS

En cuando a la sendas peatonales, se cerraron todas las que transcurren al lado del Lérez, así como las de los ríos Gafos y el río Rons.

Desde el Concello se recomienda a la ciudadanía no acercarse a los lechos de los ríos ni realizar actividades en sus cercanías, así como evitar cruzar por zonas que ya se encuentren inundadas ante el riesgo de desbordamientos repentinos que puedan causar un susto.

La acumulación de agua prevista, derivada tanto de las precipitaciones locales como de las lluvias en los municipios "río arriba", obliga a extrema las precauciones. "Todos los servicios municipales y de emergencia están la disposición y pendientes de cualquier incidencia relacionada con las inundaciones o cualquier otra eventualidad para garantizar la seguridad del vecindario", recuerda el gobierno local.