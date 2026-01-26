Os Palleiros denuncia el abandono de tres cachorros en una caja de cartón en Estribela (Pontevedra)

La protectora Os Palleiros ha denunciado en redes sociales el abandono de tres cachorros que aparecieron dentro de una caja de cartón en la zona de Estribela, en Pontevedra. La asociación compartió una imagen del hallazgo y alertó de la corta edad de los animales, a los que calcula «solo sobre un mesecito».

«Aparecieron 3 bebés en esta caja en Estribela. Les calculamos que solo tendrán sobre un mesecito…», explicaron en su publicación. Según detallan, los pequeños ya se encuentran fuera de peligro: «Por suerte ya están a salvo y calentitos y pronto les buscaremos las mejores familias».

Os Palleiros insiste, no obstante, en que todavía no se abre ningún proceso de adopción. «Recordamos que no están en adopción, primero tendrá que pasar un tiempo, controles veterinarios, etc.», subrayan, al tiempo que recuerdan que en estos casos es prioritario estabilizar a los animales y garantizar su seguimiento sanitario antes de dar cualquier paso.

El caso ha provocado una oleada de mensajes de indignación. La publicación acumuló decenas de reacciones y comentarios de usuarios que expresaron su rechazo ante lo ocurrido, calificándolo de «inhumano» y lamentando que alguien dejase a los cachorros a su suerte.

Desde la protectora, el mensaje es claro: abandonar una camada recién nacida no solo pone en riesgo su vida, por frío, deshidratación o falta de alimento, sino que evidencia una grave falta de responsabilidad. Os Palleiros apela a la concienciación y a la colaboración ciudadana para frenar este tipo de episodios y recuerda que, ante cualquier información, la comunicación puede realizarse a través de sus canales habituales.