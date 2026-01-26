El atletismo tomó la avenida de Ourense de Marín en la tarde de ayer. El Campeonato Xunta de Galicia de Marcha en Ruta congregó a más de cien deportistas de todos los confines de la autonomía, con el añadido de algunos competidores de Asturias. Destacar el Llanera Atletismo, que triunfó en la categoría más joven con el primer puesto de Nicer Pereira Bernardo.

Marín vive un domingo de deporte al compás de la marcha atlética

Pese a las inclemencias meteorológicas, con lluvias torrenciales incluidas, las diferentes categorías compitieron entre las 11.00 y 13.00 horas. Diez benjamines, veinticuatro alevines, veintitrés infantiles masculinos y doce infantiles femeninas, dieciséis cadetes y veintinueve másteres conformaron el total de protagonistas de las pruebas.

Marín vive un domingo de deporte al compás de la marcha atlética

Entre los deportistas inscritos figuraban nombres como Icía Ares, de Ourense Atletismo y campeona nacional sub-18; Natalia González, del Atletismo Celta y subcampeona de España juvenil; Nico Collazo, del Ames Atletismo, subcampeón nacional sub-20 y flamante ganador de la prueba de másteres; Mateo Valcarce, campeón de España en ruta cadete; o el absoluto Iván Morales Del Castillo, del Club Marineda Atlético, plata europea en su categoría.

Marín vive un domingo de deporte al compás de la marcha atlética

El circuito urbano, complicado por el agua, obligó a los marchadores a hilar fino en cada apoyo. En una disciplina donde el gesto técnico manda tanto como el motor, las condiciones añadieron un punto extra de dificultad con los charcos, curvas y un asfalto pesado que castigó especialmente en las últimas vueltas.

Marín vive un domingo de deporte al compás de la marcha atlética

La jornada dejó carreras muy abiertas en las categorías de base, con llegadas apretadas y mucha igualdad en los metros finales, mientras que en los grupos de mayor distancia el ritmo se fue seleccionando con paciencia, a base de cambios progresivos y vigilancia constante de los jueces. No faltaron los inevitables avisos, parte del peaje competitivo en la marcha, donde la línea entre apretar y pasarse es finísima.

Noticias relacionadas

Marín vive un domingo de deporte al compás de la marcha atlética

Más allá de los nombres llamados a pelear por todos los éxitos deportivos esta temporada, el campeonato confirmó el buen momento de la marcha gallega y el tirón de la cita, que volvió a reunir a atletas de diferentes puntos del noroeste del país, pese a un tiempo poco amable.