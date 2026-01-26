Huella empresarial local en los Premios Feroz

Las empresas de la comarca de Pontevedra estuvieron a la altura de una gala como la de la entrega de los Premios Feroz con sorpresas que cautivaron a los asistentes.

Así, la firma pontevedresa de zapaterías Krack dispuso un original «control de seguridad» del que los asistentes salieron cómodamente calzados, con unas exclusivas zapatillas de casa Hune de piel, que les fueron entregadas gratuitamente.

Famosos como Eduardo Casanova, Leticia Dolera, Patricia López Arnaiz, Julia de Castro o Fer Fraga participaron en esta original propuesta, ante cuyo arco de seguridad se formó una importante cola.

Oliver Laxe en el estand de El Nogal. / FdV

Por su parte, la fábrica de frutos secos El Nogal, de Campo Lameiro, diseñó una edición especial de almendras de cinco sabores, unas pequeñas latas que se colocaron en todas las mesas y que triunfaron, por lo que muchos invitados se llevaron alguna para casa de recuerdo.

Además, en la fiesta post gala montaron un escenario de cine con alfombra roja como homenaje al gallego Oliver Laxe, que se dejó caer por este espacio y comentó que «son as mellores améndoas do mundo».

Asimismo, se instaló una ruleta de sabores, para que los invitados adivinasen los diferentes sabores de esta edición especial de almendra Marcona (de origen español y reconocida internacionalmente como la mejor del mundo): trufa, romero, limón, aceite de oliva y picante.