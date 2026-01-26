La Fanpa recibirá 129.000 euros para los comedores escolares, un 7% más

La Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnas e Alumnos de centros públicos de Pontevedra, Fanpa, recibirá este año un 7,15% más en el importe de ayuda por parte de la Xunta de Galicia, con un total de 129.098,06 euros, frente a los 120.486,42 euros que recibió en la última convocatoria.

Así lo ha informado la Xunta de Galicia, que recuerda que la Fanpa gestiona un total de 23 comedores escolares, a los que deben ir destinados estos fondos.

Es una de las entidades que más ayudas recibirá a lo largo de este 2026, junto con la Federación Olívica, que gestiona otros 26 comedores y que verá incrementada su cuantía en un 14%, con un total de 309.663,04 euros.

Estas ayudas se enmarcan dentro de las líneas de apoyo al comedor escolar en Galicia, donde, además de las asociaciones de madres y padres, la Consellería de Educación mantiene convenios de colaboración con ayuntamientos y entidades de atención a la diversidad para cofinanciar dicho servicio complementario. Estos apoyos forman parte de un amplio paquete de medidas puestas en marcha por la Xunta de Galicia para ahorrarle este curso a las familias más de 100 millones de euros.

La Fanpa gestiona 23 comedores escolares entre Pontevedra y Marín. En Pontevedra en los colegios y escuelas infantiles de A Carballeira, Álvarez Limeses, Barcelos, Cabanas, Campolongo, Crespo Rivas, Fina Casalderrey, Froebel, Manuel Vidal Portela, Marcón,Marcos da Portela, Parada de Campañó, Pontesampaio, San Benito de Lérez, SanMartiño, Villaverde, Santo André de Xeve y A Xunqueira I y II. En Marín son los de los centros educativos de A Laxe, Ardán, Seixo y O Grupo.

Varias tarifas

Los precios de los servicios este curso van desde los 2,76 euros del Plan Madruga sin desayuno hasta los 7,80 euros del servicio de comedor escolar esporádico sin subvención. De este modo, el servicio de comedor escolar habitual con subvención será de 5,98 euros, una de las opciones más elegidas por las familias.

En cuanto al Plan Madruga, el que se utiliza para llevar a los menores a los colegios antes de que comiencen las clases para poder conciliar, es de 3,67 euros para el desayuno con subvención y de 4,01 euros sin subvención.

Hay descuentos para familias numerosas y para segundos hermanos.