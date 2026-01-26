Intentan extorsionar con 5.000 dólares en bitcoins al Concello de Sanxenxo a través de un virus informático

Un ataque informático al servidor paralizó esta mañana el funcionamiento del Concello de Sanxenxo. Se tuvo conocimiento de la entrada en la red municipal de un malware, término que designa un tipo de software furtivo, cuyo propósito es dañar el mecanismo en el que se infiltra paralizando durante toda la mañana los equipos de la Casa Consistorial. Lo que el malware desencadenó fue una encriptación masiva de los documentos que maneja la administración local. Una vez consumado el ataque, los operarios del Concello no podían acceder a miles de archivos. El paso consiguiente cobró la forma de una extorsión virtual: un pago de 5.000 dólares en bitcoins.

El Concello no accedió al desembolso de dinero e interpuso la pertinente denuncia en la Guardia Civil. Para solucionar los efectos del virus, los servicios técnicos y de seguridad recurrieron a la copia de seguridad que cada día replica el sistema informático del Concello. Se prevé que en las próximas horas se solvente el problema.

Nauta y Turismo de Sanxenxo

Ambas empresas municipales no están afectadas por el virus porque disponen de una red diferente a las del Concello de Sanxenxo. La sede electrónica funcionó también con normalidad.