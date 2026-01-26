Detectada una gaviota con gripe aviar en Pontevedra

La Consellería do Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de un ejemplar de gaviota patiamarilla en la ciudad de Pontevedra afectada por influencia aviar de alta patogenicidad, comúnmente conocida como gripe aviar.

El animal fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade, dependiente de la misma consellería. Tras proceder al análisis de laboratorio, resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madreid), se eliminó su cadáver conforme a la normativa en vigor.

Con este foco, son cuatro los notificados en Galicia este año 2026, ya que también ayer se informó de un caso de gripe aviar en una paloma doméstica en el concello de Baltar, Ourense. Por ahora no se registró ningún caso en aves de corral en Galicia, por lo que desde la Consellería do Medio Rural se lanza un mensaje de tranquilidad y de precaución.

Con respecto a la situación en España, en el actual período de vigilancia anual (desde el primero de julio de cada año), el número de focos en aves silvestres notificados por España asciende a 154 (de los que seis se corresponden a los notificados desde el 1 de enero de 2026), un número inusualmente elevado comparado con los datos de años anteriores.

La situación en Europa también refleja un registro considerable en el número de focos en los últimos meses. Esta situación epidemiológica es la principal razón, junto con la migración estacional de las aves silvestres y el descenso de las temperaturas en esta época del año, que motivó la adopción de las medidas preventivas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aplicables en todo el territorio español desde el pasado 13 de noviembre, con el objetivo de evitar el contacto directo o indirecto de las aves domésticas con las aves silvestres de cualquier especie. Estas medidas permanecen actualmente vigentes.

Hay que recordar, asimismo, que el serotipo vírico detectado (H5N1) "ha demostrado un limitado carácter zoonótico (contagio a humanos), aunque por un principio básico de bioseguridad, se recomienda no manipular aves encontradas enfermas o muertas y comunicar el hecho a los servicios veterinarios oficiales", recuerda la Xunta.