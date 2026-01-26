Comienzan los talleres sobre salud mental para técnicos

La 30 plazas disponibles en el taller sobre salud mental del nuevo programa Foco Xuventude de la Diputación de Pontevedra se han agotado, lo que se traducirá en la participación de personal técnico de un total de 27 ayuntamientos de la provincia. Se trata de un ciclo que busca reforzar la competencia técnica y la calidad de los servicios dirigidos a la juventud en los municipios.

«Construíndo benestar: estratexias en saúde mental» se celebrará los días 26 de enero y 2 de febrero y estará impartido por el doctor en Psicología Joaquín Dosil para proporcionar conocimientos y herramientas prácticas para la promoción de la salud mental entre la juventud, la detección temprana de indicadores de riesgo y lo manejo de primeras respuestas. Participará personal técnico de Barro, Caldas de Reis, Cambados, Cangas do Morrazo, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Gondomar, O Grove, A Guarda, A Lama, Meis, Mondariz-Balneario, Mos, Poio, Ponte Caldelas, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño, Puertas, O Rosal, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Silleda, Soutomaior y Vilanova de Arousa. El taller se iniciará con una jornada teórica en modalidad telemática, mientras que la jornada práctica será presencial, en el salón de actos del edificio administrativo de la Diputación.