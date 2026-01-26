Un cómic recorre el paso de Castelao por Pontevedra
El autor, Miguel Pérez Ramudo, lo presentará el miércoles por la tarde en el Museo
La Diputación presenta este miércoles, 28 de enero, a las 19.00 horas en el Edificio Castelao el cómic «Castelao en Pontevedra (1916-1936)», editado por Almacén de Fábulas para la institución provincial. Su autor, Miguel Pérez Ramudo, explicará el proceso creativo detrás de este cómic de 64 páginas en tapa dura, que presenta un recorrido biográfico y artístico por los veinte años en los que el intelectual y artista vivió en Pontevedra.
Pérez Ramudo estará acompañado por la directora del Museo, Ángeles Tilve, y por la responsable de Publicaciones, Ángela Comesaña. El cómic se estructurará como un diario en el que su protagonista nos conduce por los momentos clave de su vida a través de su voz interior, con la participación activa de los intelectuales, artistas y pensadores que moldearon el ambiente cultural de la época, como Cabanillas, Risco, Losada Diéguez y Bóveda, entre otros. Este entramado de figuras sirve para contextualizar el impacto de Castelao y también para destacar el papel de toda una generación comprometida con la identidad y el patrimonio gallegos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- El BNG pide que no se usen rías como la de Pontevedra de «vertederos»
- El cine español se luce en la ciudad
- La nieve, a las puertas de la ciudad
- Un accidente múltiple causado por el hielo en la calzada corta la AP-9 en Pontevedra
- La borrasca Ingrid golpea a Pontevedra con rachas superiores a los 100 km/h
- Oliver Laxe: «Es bonito volver a esta ciudad que amo tanto»
- Almendras de cinco sabores para celebrar los Premios Feroz en Pontevedra