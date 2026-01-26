Un cómic recorre el paso de Castelao por Pontevedra

La Diputación presenta este miércoles, 28 de enero, a las 19.00 horas en el Edificio Castelao el cómic «Castelao en Pontevedra (1916-1936)», editado por Almacén de Fábulas para la institución provincial. Su autor, Miguel Pérez Ramudo, explicará el proceso creativo detrás de este cómic de 64 páginas en tapa dura, que presenta un recorrido biográfico y artístico por los veinte años en los que el intelectual y artista vivió en Pontevedra.

Pérez Ramudo estará acompañado por la directora del Museo, Ángeles Tilve, y por la responsable de Publicaciones, Ángela Comesaña. El cómic se estructurará como un diario en el que su protagonista nos conduce por los momentos clave de su vida a través de su voz interior, con la participación activa de los intelectuales, artistas y pensadores que moldearon el ambiente cultural de la época, como Cabanillas, Risco, Losada Diéguez y Bóveda, entre otros. Este entramado de figuras sirve para contextualizar el impacto de Castelao y también para destacar el papel de toda una generación comprometida con la identidad y el patrimonio gallegos.