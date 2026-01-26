Alerta en varios municipios de la comarca por fuertes lluvias
Afectarán a Cuntis, Moraña, A Lama, Cotobade, Campo Lameiro y Ponte Caldelas
A.L.
Pontevedra
Varios municipios del interior de la comarca de Pontevedra han sido advertidos de una alerta roja por fuertes lluvias para el día de hoy, lunes. Según informa el 112, la alerta se emite de manera preventiva para garantizar la seguridad de la población.
El elevado riesgo de inundaciones e incidencias asociadas a las precipitaciones intensas afectará a los municipios de Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Lama , Moraña y Ponte Caldelas, que han recibido un mensaje de Es-Alert de Emerxencias recomendando evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de ríos y zonas inundables y extremar precauciones.
