Agentes de la Policía Nacional salvan la vida a un hombre en una oficina de Pontevedra

Dos agentes de Policía Nacional salvaron la vida a un hombre tras realizarle la reanimación cardiopulmonar (RCP) en Pontevedra. Los policías acudieron a las oficinas de una conocida empresa de la ciudad tras una llamada a la Sala del 091.

Una vez en el lugar, los agentes se encontraron a un hombre inconsciente sangrando por la cabeza al golpearse tras caerse de la silla mientras estaba trabajando.

Cuando observaron el estado del hombre los policías procedieron inmediatamente a comprobar el pulso y la respiración. Tras solicitar un indicativo sanitario, los agentes iniciaron inmediatamente las maniobras RCP alternándose los componentes de los dos vehículos Zeta durante aproximadamente 15 minutos hasta la llegada de la ambulancia medicalizada.

Tras llegar el indicativo sanitario, el hombre fue estabilizado y trasladado al Hospital Montecelo.

Hay que recordar que esta maniobra de reanimación es un tratamiento de emergencia que se realiza cuando alguien no respira o no tiene pulso. Esto suele ocurrir cuando una persona tiene un ataque cardíaco o tiene riesgo de ahogamiento. La RCP puede salvar la vida de la persona. La Asociación Americana del Corazón recomienda presiones fuertes y rápidas en el pecho, para lo cual hay que tener los conocimientos básicos pertinentes.