300.000 euros para el plan +Convivencia
La Diputación de Pontevedra ha aprobado las bases del programa +Convivencia 2026, dotado con 300.000 euros. Es una iniciativa centrada en la creación de espacios de divulgación del patrimonio natural, artístico y cultural, de la que el año pasado se beneficiaron 229 entidades.
