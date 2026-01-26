Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

300.000 euros para el plan +Convivencia

La Diputación de Pontevedra ha aprobado las bases del programa +Convivencia 2026, dotado con 300.000 euros. Es una iniciativa centrada en la creación de espacios de divulgación del patrimonio natural, artístico y cultural, de la que el año pasado se beneficiaron 229 entidades.

