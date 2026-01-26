280.000 euros para la red Info Rías Baixas
El gobierno provincial aprobó las bases para la concesión de las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar el servicio de información y atención al público en todas las oficinas de la red Info Rías Baixas, por valor de 280.000 euros.
