Vecinos de la comarca gozan desde hoy del plan provincial de termalismo

Un total de 83 personas de 19 municipios de la provincia disfrutarán a partir de hoy del programa de termalismo de la Diputación +Benestar, con estancias en el Balneario de Mondariz, en Mondariz-Balneario. Durante cinco días, hasta el viernes 30, accederán a sus servicios de termalismo y similares en régimen de pensión completa y con actividades de animación sociocultural para fomentar el envejecimiento activo.

De este modo, esta semana participarán en el programa de la Diputación, entre otras, dos personas de Barro, dos de Cerdedo-Cotobade, siete de Marín, dos de Ponte Caldelas y doce de Pontevedra. En el marco del programa de termalismo +Benestar cerca de 2.200 personas de más de 55 años de 60 municipios pasarán seis días y cinco noches en balnearios, talasos o spas de Sanxenxo, Mondariz-Balneario, O Grove y Lalín. La Diputación pretende con esta iniciativa facilitar a los vecinos de la provincia el acceso a actividades de ocio saludable y envejecimiento activo en establecimientos hosteleros y, al mismo tiempo, dinamizar la economía de la provincia.