El Supremo confirma la condena al «gorrilla» que intentó matar a otro al incendiar el hórreo donde dormía

El Tribunal Supremo ha confirmado los cinco años de cárcel impuestos a un hombre que, en marzo de 2024, intentó matar a un indigente en Pontevedra prendiendo fuego al hórreo en el que dormía. El alto tribunal, que confirma la sentencia de primera instancia de la Audiencia de Pontevedra y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considera al acusado autor de un delito de tentativa de homicidio y no admite su recurso de casación, en el que alegaba «vulneración de su derecho a la presunción de inocencia».

Además de los años de cárcel, el procesado no podrá aproximarse a menos de 150 metros de la víctima o comunicarse con ella durante siete años y deberá pagar los 2.677 euros que costó la reparación de los daños que sufrió el hórreo en el incendio.

Se considera probado que, en plena madrugada, el hombre, otro ‘gorrilla’, se dirigió al hórreo en el que pernoctaba habitualmente el indigente, situado en el parque de Campolongo. La víctima se encontraba descansando en el interior de la construcción y el acusado, tras gritarle que lo iba a matar, «con el propósito de acabar con su vida o, al menos, aceptando que tal consecuencia podía derivarse de su acción», prendió fuego al interior del hórreo. La estructura comenzó a arder y la víctima, que logró saltar al exterior, no sufrió daños.

En el auto del Supremo que rechaza el recurso se destaca que «la Audiencia Provincial descartó concurrencia de ánimo espurio. Afirmó que denunciante y acusado eran amigos, y que las respuestas ofrecidas por la víctima en el acto del juicio ‘no tuvieron rastro alguno de exageración o de relato prefabricado’. Por otro lado, el Tribunal Superior de Xustiza destacó la coherencia interna del relato y la ausencia de contradicciones significativas. También destacó la sinceridad con la que el denunciante declaró, con lágrimas en los ojos y realizando un esfuerzo de contención».

Añade que «se resaltó que la declaración de la víctima estaba corroborada por las declaraciones testificales de los agentes que se acercaron al lugar de los hechos para intentar apagar el fuego y que vieron al denunciante muy nervioso, sofocado, sudoroso». Estos agentes manifestaron en el acto del juicio que el denunciante ya les dijo en ese momento que el autor del incendio había sido una persona conocida como «estopa».

También se confirmaron los hechos con el informe de inspección ocular y el reportaje fotográfico realizados e incluso por la «declaración del acusado, que, si bien negó la autoría, reconoció que fue por allí, sin dar explicación alguna de su presencia en el lugar» También reconoció que le conocen como «estoupa».

Se indica que la voz del acusado es «característica» y «grave» y, por lo tanto, fácilmente identificable». Por ello, el Supremo «hace constar que la condena se funda en prueba de cargo bastante -fundamentalmente en una declaración de la víctima-, y que fue racionalmente valorada «.