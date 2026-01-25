Sanxenxo renovará el servicio de control de gatos abandonados, que en 2025 esterilizó 71

El Concello de Sanxenxo trabaja en la elaboración de un nuevo pliego para proceder a la licitación del servicio de control de gatos callejeros con el fin de realizar la adecuada gestión sanitaria de las colonias de gatos urbanos del municipio y la atención veterinaria urgente. La elaboración de estas nuevas condiciones se produce después de que el anterior concurso quedase desierto.

La Concejalía de Medio Ambiente, Servicios y Mantenimiento, dirigida por Yago Torres, realizó en 2025 la identificación, registro, esterilización, desparasitación y vacunación de 71 gatos callejeros. «Quiero agradecer la colaboración altruista de los 31 voluntarios que, con autorización municipal, realizan tareas de seguimiento y cuidados de las distintas colonias felinas existentes en las siete parroquias de Sanxenxo», apunta Torres.

El gobierno local resalta que «es muy importante la colaboración y concienciación ciudadana en este tema, sobre todo con el abandono por parte de los propietarios de mascotas, de las camadas no deseadas, abandonando los gatos en colonias, en contenedores y otros espacios públicos». Al respecto, el Concello recuerda que «con la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y bienestar de los animales quedan prohibidas, en relación con las colonias felinas» actuaciones como el abandono de gatos en las colonias, sea cual sea su origen, o la suelta de gatos en colonias distintas a la propia de origen».

Tampoco está permitido la retirada de gatos comunitarios de su colonia, con algunas excepciones; y el confinamiento de los gatos no socializados con el ser humano en centros de protección animal, residencias o similares, salvo las actuaciones necesarias y procesos de intervención de animales de las colonias para su tratamiento o reubicación.

Asimismo durante el año 2025 se realizaron 179 avisos al servicio de la Diputación de recogida de animales abandonados de Armenteira (CAAN). Un total de 61 perros procedían de Sanxenxo.