Relevo al frente de los Bomberos al «fichar» Vigo al que era jefe hasta ahora

El Parque de Bomberos de Pontevedra tiene un nuevo jefe. César lago asume de forma provisional ese cargo ante la marcha del que lo ocupaba hasta ahora. Miguel Estévez, responsable del servicio desde 2016, aunque con un largo periodo intermedio en Guadalajara, ha sido «fichado» por el Concello de Vigo y desde esta semana ya no está en Pontevedra. La persona que lo sustituyó durante su comisión de servicios en el consorcio de Guadalajara, Vicente Ferrería, ya está jubilado, por lo que ahora llega el turno de César Lago. Ejercerá esas funciones hasta el que el Concello cubra la plaza de forma permanente.

Además de Estévez, también está prevista la marcha de cinco bomberos a Vigo, lo que obligará a reforzar una plantilla que ahora cuenta con 43 puestos, pero solo están cubiertos 39, con la salvedad de que ocho están de baja laboral.