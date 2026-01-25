El PP pide elevar a 30 minutos el tiempo para estacionar en las zonas de servicios
REDACCIÓN
Pontevedra
El PP local reclama de nuevo la reapertura de la calle Reina Victoria y también que se eleve a 30 minutos el tiempo mínimo de estacionamiento en las zonas de servicios, ahora limitada a 15. Lo hace tras una ronda de visitas a vecinos y comerciantes de San Antoniño que «reclaman incrementar el tiempo permitido para estacionar con el objetivo de facilitar las compras y hacer más atractiva una calle que, según denuncian, se encuentra abandonada, con escasa iluminación y sin inversiones del Concello desde hace muchos años.
El PP también visitó Rosalía de Castro y Palamios, donde el comercio local «manifestó sentirse perjudicado por el cierre de la avenida Reina Victoria», por lo que se reclama una vez más su reapertura.
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- El BNG pide que no se usen rías como la de Pontevedra de «vertederos»
- El cine español se luce en la ciudad
- La borrasca Ingrid golpea a Pontevedra con rachas superiores a los 100 km/h
- Un accidente múltiple causado por el hielo en la calzada corta la AP-9 en Pontevedra
- Almendras de cinco sabores para celebrar los Premios Feroz en Pontevedra
- Un juzgado anula la licencia municipal a una gasolinera en la avenida de Lugo
- El cuarteto de los Premios Feroz ya está listo para la gala