El PP pide elevar a 30 minutos el tiempo para estacionar en las zonas de servicios

El PP local reclama de nuevo la reapertura de la calle Reina Victoria y también que se eleve a 30 minutos el tiempo mínimo de estacionamiento en las zonas de servicios, ahora limitada a 15. Lo hace tras una ronda de visitas a vecinos y comerciantes de San Antoniño que «reclaman incrementar el tiempo permitido para estacionar con el objetivo de facilitar las compras y hacer más atractiva una calle que, según denuncian, se encuentra abandonada, con escasa iluminación y sin inversiones del Concello desde hace muchos años.

El PP también visitó Rosalía de Castro y Palamios, donde el comercio local «manifestó sentirse perjudicado por el cierre de la avenida Reina Victoria», por lo que se reclama una vez más su reapertura.