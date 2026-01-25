El placer de viajar llega desde Marín

La pareja que está detrás de Dora Camper Studio, formado por Débora y Garrido, ha sido reconocido en Madrid con el Premio IATI 2026 al Mejor Contenido Camper, uno de los galardones más prestigiosos del ámbito viajero en España.

El proyecto nació en Marín «con muy pocos medios y mucha ilusión, y hoy se ha convertido en la cuenta hispanohablante más grande dedicada a camperizaciones, alcanzando a millones de personas en Instagram, TikTok y Facebook», según sus promotores, que asegura que «su contenido sobre diseño y transformación de furgonetas se ha viralizado en multitud de ocasiones, con vídeos que superan los 20 millones de visualizaciones»

Explican que «no solo viajan, sino que construyen desde cero los vehículos que permiten que otros vivan sus aventuras. Nunca imaginamos que desde un pequeño taller en Marín podríamos llegar tan lejos», añaden Débora y Garrido. «Este premio es un orgullo enorme y también un reconocimiento para toda la gente de Galicia que ama viajar en camper».

Después de vivir muchos años en Barcelona, regresaron a Galicia, donde crearon Dora Camper Studio. Actualmente desarrollan nuevos modelos, productos digitales propios y un proyecto de formación para acompañar a quienes desean camperizar de forma segura y estética, además de explorar nuevas vías de colaboración con otros profesionales del sector.

Los Premios IATI, organizados por IATI Seguros, son considerados «los Goya del mundo viajero» y reconocen cada año a los contenidos más influyentes de España en el sector del turismo y la aventura.

Dora Camper Studio es un proyecto con sede en Marín especializado en diseño y construcción de furgonetas camper. Su estilo, centrado en el diseño, la calidad y la artesanía, ha convertido su contenido en una referencia para miles de personas que sueñan con viajar en una casa sobre ruedas.