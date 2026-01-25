La parroquia de Salcedo celebra sus fiestas de San Brais del 1 al 8 de febrero

La parroquia de Salcedo acogerá del 1 a 8 de febrero las Fiestas de San Brais 2026, con un programa que combina tradición, deporte y convivencia vecinal. La programación incluye la XIV Carreira Pedestre San Brais, los tradicionales actos religiosos, torneos populares como el VIII Torneo de Petanca y el VII Torneo de Llave, el Serán San Brais, lleno de música y baile tradicional, y la III Comida Vecinal, amenizada por el Trío Azabache, que pondrá el broche final a las celebraciones.

La carrera pedestre será el día 1, con categorías desde bebés a veteranos, mientras que el día 3 se celebra la procesión tras la misa de las 13.00 horas, ceremonias religiosas que se repiten el domingo 8. Los torneos de petanca y chave, en los campos del Centro Sur, están previstos para el viernes día 6 y al día siguiente será el Serán San Brais, con la comida vecinal y baile el domingo 8.

Esta última cita se celebra en el Centro Sur con pulpo, carne ao caldeiro, postre, bebida, café y chupitos en el menú, al precio de 33 euros por persona. Los interesados disponen hasta el día 3 para anotarse.