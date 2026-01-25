Paralizan la retirada de una fachada en ruinas en Bastida al carecer de proyecto

Es un edificio en ruinas situado en la Huerta del Cura en la rúa Bastida que desde hace años presenta un estado de total abandono y está apuntalado. Con avisos por riesgo de desprendimientos al menos desde 2022, en diciembre pasado se procedió a su vallado puesto que en la zona solían ubicarse los clientes de un bar colindante, que tenía allí su terraza, muy cerca de la Casa Consistorial.

Después de años de infructuosos trámites urbanísticos para ejecutar algún proyecto en la zona, hace unos días comenzaron tareas de desmontaje y retirada de esa fachada (casi lo único que queda del inmueble original), pero el Concello ha dado orden de paralizar esas tareas ya que, según fuentes municipales, «no se ha presentado el proyecto para ser comprobado por los técnicos».

Se trata de unos trabajos que el Concello ya exigió en noviembre de 2022, hace más de tres años. Se pedía entonces la eliminación de elementos que podrían caer, como las ventanas, y la adopción de otras medidas preventivas. En su día se tapiaron las ventanas, pero no se resolvieron todos los problemas, por lo que el Concello reclamó el vallado de la zona y la presentación de un proyecto de intervención. Pero las que comenzaron estos días no cuentan con ese documento ni con supervisión técnica municipal, de ahí la orden de paralización.

Es un episodio más en el interminable expediente urbanístico relacionado con la Huerta del Cura , un solar interior de más de mil metros cuadrados emplazado en pleno centro histórico, delimitado por los edificios de las calles Bastida, Alhóndiga, Don Filiberto, Manuel Quiroga, Fernández Villaverde y Michelena. Desde hace casi treinta años se manejan proyectos para lograr su desarrollo urbanístico, especialmente ejecutar un aparcamiento para residentes, pero todos los intentos planteadas desde 1997 hasta ahora han fracasado. Las exigencias que ha impuesto Patrimonio a lo largo del tiempo para actuar en ese ámbito han hecho inviable hasta ahora cualquier propuesta.

Curiosamente, hace unas semanas sí se daban pasos para recuperar la antigua casa rectoral de San Bartolomé el Viejo, situada en el número 5 de la calle Don Filiberto, y que también estaba vinculada de la Huerta del Cura. El Concello aprobaba el proyecto de modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior e Protección do Casco Antigo (Peprica), un paso técnico imprescindible que llevaba años encallado ante la necesidad de determinar exactamente la parcela en la que se iba a actuar.

Fue necesario realizar catas arqueológicas para localizar la cimentación original y diferenciar así el edificio de la parcela de la Huerta del Cura, que en su momento también formaba parte de la antigua rectoral, una finca situada en el corazón del centro histórico que no se verá afectada por la modificación del Peprica.

Este proceso, que incluyó un periodo de exposición pública y la resolución de alegaciones (la mayoría de las cuales fueron aceptadas), permitirá ahora que los propietarios soliciten la rehabilitación.