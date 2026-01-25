Oliver Laxe: «Es bonito volver a esta ciudad que amo tanto»

La ciudad de Pontevedra es un lugar especial para el cineasta gallego Oliver Laxe, ya que en la capital de las Rías Baixas se formó y comenzó a grabar sus primeros cortometrajes, unos pasos que le llevarían con el paso de los años a lo más alto del cine mundial.

En su paso por la alfombra roja de los Premios Feroz anoche reconoció a la prensa local estar especialmente feliz de estar en Pontevedra, «porque aquí he vivido dos años y aquí he filmado cositas, en este pabellón», dijo en el Recinto Ferial a orillas del Lérez.

«Volver a casa es bonito, es simbólico; después de tantos viajes, volver a Ponteveda, una ciudad que amo tanto», confesó.

En sus años en la ciudad, Oliver Laxe iba mucho al Cine Clube y acudía a los talleres de cine en la Universidade de Vigo. «Fue un momento de coger mucho, de aprender.También en la Facultade de Belas Artes, que me dio mucho, con toda la energía que había de estudiantes», resumió.

El director de «Sirat», cinta que anoche consiguió premios Feroz y está nominada a dos premios Oscar y once estatuillas de los Goya, reconoció estar «muy contento», porque todos estos galardones suponen el reconocimiento a «muchos años creyendo en una manera de hacer cine» y de apostar por ella.

Consideró que el respeto a su trabajo que ha conseguido en Estados Unidos le abre nuevos horizontes. «A nivel creativo, Sirat no inventa nada», consideró, para añadir que la clave es que «hemos tenido la oportunidad».

En este sentido, agradeció a los «artesanos» que tiene en su equipo y a la confianza que en su momento Movistar Plus+depositó en este proyecto: «Tuvieron la intución y esa es la clave».

«Las películas no ganan o pierdan premios. Que se hagan con honestidad y delicadeza es lo importante», concluyó el cineasta, que hoy domingo tenía previsto volver a su casa, en una pequeña aldea en Os Ancares, Lugo.