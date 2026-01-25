La nieve, a las puertas de la ciudad

Hace casi cuarenta años que la ciudad de Pontevedra no se ve cubierta por un amplio manto blanco. Fue en febrero de 1987 cuando la nieve cuajó por última vez con abundancia en las calles. Y este fin de semana estuvo cerca. Amplias zonas de los alrededores del casco urbano registraron en la noche del viernes y en la madrugada de ayer nevadas de mayor o menor intensidad, incluso a sus puertas, como ocurrió en la parroquia de Tomeza, entre otras. Muy copiosas fueron en municipios del interior de la comarca, en especial en A Lama, donde se utilizaron quitanieves, pero también en Cerdedo-Cotobade, en áreas como Caroi. Pero la nieve llegó a cotas más bajas, entre ellas Carballedo e incluso en el entorno del Lago de Castiñeiras, entre Vilaboa y Marín.

Aspecto ayer de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade. | G. Santos

La presencia de nieve en la calzada, junto a las granizadas, han provocado un notable número de incidentes en las carreteras. Entre los sucesos más relevantes destaca el accidente múltiple, con 13 vehículos, registrado en la noche del viernes en la AP-9 en Salcedo, que cortó los carriles hacia el norte durante unas tres horas. Según la Guardia Civil no hubo heridos graves. También se registraron varias salidas de vía provocadas por la meteorología. A la misma hora del accidente múltiple de Salcedo, a las 22.15 horas del viernes, en el kilómetro 2 de la VG-4.4 (la variante de Marín), a su paso por la misma parroquia, un particular sufrió una salida de vía debido a la presencia de granizo en la calzada. Pocos minutos antes, otro conductor informaba de que en la A-57, en Tomeza, la carretera se encontraba completamente cubierta de nieve, lo que le hizo perder el control del vehículo.

Algo de nieve en el arcén de la A-57 en A Fracha. | G. Santos

Por otra parte, el mercado de las galerías de Fray Juan de Navarrete presenta desperfectos por la acumulación de lluvias y parte del falso techo ha registrado desprendimientos que obligaron a vallar parte del recinto. Asimismo, se mantienen los problemas de suministro eléctrico, con largos cortes de luz en varios puntos, entre ellos en Seixo, en Marín.

Imagen del Lago Castiñeras en la mañana de ayer. | FdV

Buena parte de las incidencias gestionadas por el 112 en estos dos últimos días estuvieron relacionadas también con la presencia de árboles y ramas en las carreteras, por delante de las incidencias en la circulación provocadas por la nieve, el granizo o la formación de placas de hielo, así como las actuaciones de prevención de riesgos, según el recuento de la central de emergencias. También se registraron incidencias por restos de cables y postes de luz en las vías, por restos de accidentes u objetos en la calzada y derrumbamientos. Por provincias, Pontevedra es la que registra el mayor número de incidencias.

Un quitanieves trabaja en A Lama. | FdV

Ríos con especial vigilancia por riesgo de desbordamiento

Las precipitaciones, de nueve en cotas altas, y de lluvia más cerca del mar, no cesan desde hace días y en apenas seis jornadas se acumulan alrededor de cien litros por metro cuadrado, lo que repercute en el estado de los ríos, con crecidas importantes. La Xunta mantiene activado el plan Inungal, que en su día incluyó al Lérez en Pontevedra y al Gallo en Cuntis y que ayer tenía en seguimiento al Umia en Cuntis y al Verdugo, en Redondela.Mientras tanto, ayer estaba en nivel rojo el índice de alerta en las costas de Pontevedra, con mar combinado con olas de 8 a 9 metros, así como vientos fuertes. Esta situación, que se repite en mayor o menor medida desde hace más de una semana, mantiene amarrada la flota. Las autoridades instan a la población a mantenerse alejada de los ríos y, sobre todo, del litoral, para evitar situaciones de peligro con crecidas u oleaje.