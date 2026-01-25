Marín suma más seguidores a su plataforma ‘on line’ del comercio

La plataforma de promoción y visibilidad del comercio local de Marín, Marín en Rede, recibió en el último trimestre ocho nuevas altas de negocio. Se trata de la Panadería A Bicha, recién abierta en la Plaza de Abastos; la Administración de Lotería de Jaime Janer, la Librería Begoña de Seixo, La Semilla, Leti Ferreira, Umami, Los Manjares de Conchita y Electrodomésticos Ogando.

Estos negocios cuentan ya con una ficha on line dentro de la web municipal, que les permite tener una buena presencia en internet. «La presencia on line hoy es fundamental», apuntan desde el Concello, que recuerda que este servicio que se le presta a la economía local de Marín es totalmente gratuito. «Es como tener a una agencia de marketing digital desarrollando una serie de acciones que, de tener que pagarse, supondrían un gasto muy importante para los comercios, que no siempre tienen músculo para invertir en estrategia de comunicación».

Una de las acciones que mejor funciona son los vídeos de promoción de los establecimientos. «Hay que tener en cuenta que son vídeos que tienen mucho impacto en redes. Por ejemplo uno tuvo 17.638 visualizaciones entre Facebook e Instagram y generó muchas interacciones con la comunidad, y otro alcanzó casi 12.000».

Noticias relacionadas

Por otro lado, el Concello adelanta que volverá la campaña de sorteo de tarjetas regalo entre la clientela que sea fiel al comercio local para acompañar a las compras previas al Día de la Madre.