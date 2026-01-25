La excelencia de cinco institutos de la ciudad

Desarrollado por el Post-Growth Innovation Lab, un proyecto de ciencia ciudadana en el que participaron 230 estudiantes de cinco institutos de Pontevedra, fue seleccionado por la Fundación Española para lana Ciencia y la Tecnología (FECYT)–Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, como ejemplo de la «excelencia y la innovación en la divulgación científica». Coordinado por los investigadores Brais Suárez y Cristina Míguez, es uno de los diez proyectos seleccionados por la FECYT para la última edición de su catálogo de «prácticas inspiradoras en la cultura científica y de la innovación».

Presenta diez iniciativas, seleccionadas de entre un total de 204 proyectos desarrollados a lo largo de los últimos tres años, que alcanzaron financiación en la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación de 2022 de esta fundación.

El objetivo de esta selección, que recoge diez iniciativas que «destacaron en algunos de los criterios utilizados en la evaluación de la convocatoria», según señaló la FECYT, «es poner en valor la calidad de los proyectos financiados, así como servir de inspiración» a entidades que quieran poner en marcha actividades de divulgación científica. En ese sentido, Míguez destaca que la selección de Postgrowth S.A. «implica un gran reconocimiento hacia el proyecto», al tiempo que otorga «visibilidad» a la iniciativa, «al grupo de investigación y a la Universidade de Vigo». De ahí que la defina esta selección como una «gran noticia» que les ayuda a «posicionarnos como personas expertas en ciencia ciudadana a nivel nacional».

En el proyecto participaron 230 alumnos de los institutos Luís Seoane, Valle Inclán, Sánchez Cantón y Frei Martín Sarmiento, así como del CPR Los Sauces.