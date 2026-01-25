Empiezan a reabrir las bateas de la ría tras más de tres meses de cierre por las toxinas

Las primeras bateas de mejillones han empezado a abrir en la ría de Pontevedra después de más de tres meses de cierre absoluto por las toxinas, que llegaron a afectar a más del 90 % de los polígonos gallegos. El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) autorizó el jueves la apertura del polígono Portonovo I, el primero que abre desde finales de octubre, cuando se cerró por completo la ría por el episodio de toxina lipofílica.

El episodio llegó a afectar a más del 90 % de polígonos bateeiros de Galicia, aunque la ría de Pontevedra era la única que permanecía totalmente cerrada.

El sector ha estado «capeando la situación», pero el mejillón que no se ha podido extraer en la bateas cerradas debería estar en el mercado desde hace por lo menos dos meses, según el presidente de la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega), Ricardo Herbón. «El mejillón tiene su época donde está en óptimas condiciones, tanto en rendimiento de carne como en tamaño», ha recordado el productor.

Los mejilloneros afectados se han perdido la campaña de Navidad y a finales de enero y en febrero el consumo de mejillón en el mercado baja, lo que supondrá pérdidas para los productores que han estado parados y consigan extraerlo según vayan abriendo los polígonos. Los efectos se extienden a la próxima campaña. «Si tú no puedes vender la cosecha que tienes en la batea, tampoco puedes poner otra nueva. Y eso consigue un retraso en la próxima campaña que es muy difícil de recuperar», lamenta Herbón.

Para paliar las pérdidas, la Consellería do Mar autorizó cien cuerdas de engorde adicionales en el caso de los polígonos que permanecen cerrados por el episodio tóxico, que los miticultores podrán emplear según sus necesidades. Ese mejillón debe llegar al mercado en un período de tiempo que no sea superior a un mes desde la finalización del episodio tóxico, según las condiciones impuestas por Mar tras la reunión de la Comisión del Mejillón.

También se acordaron otras medidas para mejorar la captación de mejilla con el objetivo de garantizar la campaña de los bateeiros. En ese sentido, se va a esperar a que acabe el recuento larvario de mejilla que están realizando los técnicos para determinar si la colocación de cuerdas colectoras adicionales de la mejilla en las bateas se adelanta a comienzos de febrero. «Tú puedes adelantar o intentar adelantar la puesta de las cuerdas, pero si realmente no hay larvas de fijación en el mar el trabajo que estás haciendo es totalmente en vano», dice el presidente de Opmega.

Además, se creará un grupo de trabajo para ver de qué manera se pueden establecer, a medio plazo, proyectos piloto que ayuden a recoger mejilla y contribuyan a que todos los bateeiros puedan contar con un instrumento que les permita no depender del estado del recurso que se acumule en el litoral para garantizar su producción.

Noticias relacionadas

«Estamos luchando contra algo a lo que muchas veces no podemos adelantarnos, que es la propia naturaleza y los cambios climáticos que están ahí. Y nosotros tenemos que ir dando pasos e intentando adelantarnos, pero es bastante complicado», concluye Herbón.