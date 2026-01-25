«Los domingos», «Poquita fe» y «Ya karta», las triunfadoras de los premios de la crítica

Pontevedra repitió anoche, por segundo año consecutivo, como sede de la gala de entrega de los premios Feroz, los galardones otorgados por la asociación de Informadores Cinematográficos de España. Una vez más, la Boa Vila se puso en el mapa y demostró estar a la altura como anfitriona de un gran evento en el que los triunfadores destacados fueron la película «Los domingos», con cinco estatuillas (entre ellos la mejor película dramática), y las series «Poquita fe» y «Yakarta», con tres cada una, mejores producciones de comedia y drama, respectivamente. Por su parte, «Sirat», del gallego Oliver Laxe, se fue solo con dos galardones: al mejor trailer y mejor música original.

Retransmitida en directo por La 2 de Televisión Española y el canal de YouTube de los Feroz, la ceremonia en la que se entregaron los 21 galardones se celebró en el Recinto Ferial y estuvo presentada por cuatro conocidas caras del audiovisual nacional: los actores Petra Martínez (conocida, entre otros trabajos, por dar vida a Doña Fina en la serie «La que se avecina»), Antonio Durán ‘Morris’ (reconocido intérprete gallego tanto en el cine, «Los lunes al sol», «Celda 211», como en míticas series televisivas, como fue en su día «Pratos combinados», o el teatro), Elisabet Casanovas («Merlí») y Samantha Hudson (cantante del tema «Maricón»).

Además del anfitrión, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente de la Diputación, Luis López, asistieron ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtsasun.

Fue la gala de «unos premios más deseados que Groenlandia», en palabras de los presentadores, que recordaron que la ceremonia tenía lugar en la tierra de Oliver Laxe y en donde se desarrolla la rama de «Animal», «Romería» o «Rondallas», dada la importante presencia de creadores y producciones gallegas en esta edición de los Feroz.

La primera estatuilla entregada fue al mejor actor de reparto de una serie, para Secun de la rosa, por «Superestar», que cuenta la historia de la cantante Yurena (antes Tamara). Le siguió la de mejor actor de reparto en una película, que se llevó Kandido Uranga, por «Maspalomas», que se emocionó y utilizó el gallego y el vasco en sus palabras de agradecimiento.

El cineasta Óliver Laxe posa a su llegada a la gala de entrega de los Premios Feroz 2026 / BRAIS LORENZO / EFE

Tras estos dos galardones actuó el coro estudiantil del IES A Xunqueira I, que arrancó entusiasmados aplausos de todo el auditorio al cantar el tema «No cambié» de la cantante Yurena, presente entre el público y que se emocionó y agradeció el gesto de los jóvenes de forma sincera.

La mejor música original fue el primer premio que se llevó la película del gallego Oliver Laxe, «Sirat». Fue él mismo quien lo recogió, ya que Kangding Ray no pudo asistir a la gala. Laxe reivindicó a los «mal llamados técnicos, que son grandes artistas, artesanos».

El galardón al mejor tráiler volvió a esta película. Fue Aitor Tapia el que realizó el de «Sirat».

Asimismo, el Feroz al mejor cartel premió el trabajo de Ana Domínguez y Rafa Castañer en la película documental «Tardes de soledad», centrada en el torero Andrés Roca Rey.

El primero de los premios a una actriz fue el de Nagore Aranburu en la categoría de reparto de una película, por «Los domingos». Le siguió el de mejor actriz de reparto en una serie, que recayó en Julia de Castro, de «Poquita fe».

El Feroz Arrebato de no ficción fue para «Tardes de soledad», de Albert Serra, y de ficción para «Ciudad sin sueño», de Guillermo Galoe, sobre la Cañada Real, el poblado a las afueras de Madrid que lleva cinco años sin suministro eléctrico.

En el ecuador de la gala tuvo lugar la entrega de uno de los premios más especiales de los Feroz, el Audi de Honor, este año para la polifacética actriz Marta Fernández-Muro. Aseguró que «si hoy soy lo que soy» es gracias a todas a aquellas personas que la han acompañado en el camino de una «larguísima carrera» que comenzó con el papel de una monja de clausura al lado del actor Fernando Fernán Gómez. «Este es el único oficio que me ha sostenido, el único que puedo hacer y conozco», dijo. «Pienso que en el fondo he sido una privilegiada», añadió.

«¡Viva Pontevedra!»

Los dos actores protagonistas de la noche fueron José Ramón Soroiz, galardonado por la película «Maspalomas», y Javier Cámara, por la serie «Yakarta». Este último ya ha estado nominado en once ocasiones en los Feroz y premiado en tres. Su «¡Viva Pontevedra!» gritado levantó en aplausos al Recinto Ferial.

A este momento siguió la entrega del Feroz DAMA al mejor guión de una serie, para Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro, por «Yakarta». Así como el DAMA al mejor guión de una película: Alauda Ruiz de Azúa, por «Los domingos».

Hubo que esperar a la última media hora de la gala para saber quién es la mejor actriz de una película de este año para los Feroz, Patricia López Arnaiz, por «Los domingos», y de una serie, Esperanza Pedreño, por «Poquita fe».

En la recta final se premió a «Los domingos» de nuevo, como la mejor dirección para Alauda Ruiz de Azúa.

Las series «Yakarta» y «Poquita fe» fueron las penúltimas en ser premiadas, en la categoría de mejor dramática y mejor comedia.

Y, como es habitual, los premios a mejor película de comedia, «La cena», y dramática, «Los domingos», cerraron la exitosa gala de Pontevedra.