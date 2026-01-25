Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación convoca un nuevo ciclo de sus rutas ornitológicas

REDACCIÓN

Pontevedra

La Diputación pone en marcha una nueva edición del programa Voando nas Rías Baixas. En colaboración con la asociación SEO/BirdLife, se organizarán durante este año un total de siete rutas ornitológicas para sensibilizar la población sobre los recursos culturales y naturales de la provincia de Pontevedra y la importancia de conservar el medio natural.

El calendario comenzará el 8 de febrero en Nigrán. Las inscripciones para el estreno se abrirán mañana lunes. Las actividades no continuarán hasta mayo.

