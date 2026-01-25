La Diputación convoca un nuevo ciclo de sus rutas ornitológicas

La Diputación pone en marcha una nueva edición del programa Voando nas Rías Baixas. En colaboración con la asociación SEO/BirdLife, se organizarán durante este año un total de siete rutas ornitológicas para sensibilizar la población sobre los recursos culturales y naturales de la provincia de Pontevedra y la importancia de conservar el medio natural.

El calendario comenzará el 8 de febrero en Nigrán. Las inscripciones para el estreno se abrirán mañana lunes. Las actividades no continuarán hasta mayo.