La Diputación convoca un nuevo ciclo de sus rutas ornitológicas
REDACCIÓN
Pontevedra
La Diputación pone en marcha una nueva edición del programa Voando nas Rías Baixas. En colaboración con la asociación SEO/BirdLife, se organizarán durante este año un total de siete rutas ornitológicas para sensibilizar la población sobre los recursos culturales y naturales de la provincia de Pontevedra y la importancia de conservar el medio natural.
El calendario comenzará el 8 de febrero en Nigrán. Las inscripciones para el estreno se abrirán mañana lunes. Las actividades no continuarán hasta mayo.
