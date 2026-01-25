Cuntis se apoya en la tradición y el talento local para promocionar su Festa do Lacón

El Concello de Cuntis ha desvelado la imagen oficial de la XXVII Festa del Lacón con Grelos, que se celebrará los próximos 21 y 22 de febrero. La presentación de este año «viene marcada por una apuesta clara por el talento interno y por un cambio estético que busca evocar la tradición», según destaca el gobierno local. Así, a diferencia del año pasado, donde la tecnología fue la protagonista, en esta edición el cartel fue elaborado internamente por el departamento de turismo de Cuntis. El alcalde Manuel Campos quiso poner en valor este trabajo: «Estamos muy orgullosos de presentar un cartel ‘feito na casa’. Es una muestra del compromiso y del talento de nuestros trabajadores municipales, que conocen mejor que nadie lo que significa esta fiesta para Cuntis», señaló el regidor.

Asimismo, el alcalde destacó el cambio de estilo visual: «Este año quisimos darle un toque distinto, recuperando el formato de dibujo e ilustración. Creemos que este estilo artístico transmite mejor la calidez, la cercanía y el ambiente familiar que se respira bajo la carpa, huyendo de imágenes más artificiales para volver a la esencia del artesanal».

Cartel anunciador / FdV

El diseño fue explicado por sus creadores como una representación visual de los pilares de la celebración: Así, se cita «al anfitrión, ya que en el centro destaca la figura de un cerdo antropomorfo, vestido de etiqueta contraje y sombrero. Es el representante indiscutible del producto estrella, el lacón, aportando el toque de humor y solemnidad». Otro elemento es «la carpa como esencia, puesto que el fondo de la ilustración está dominado por la estructura de la carpa, que no es solo un escenario, es realmente la esencia de la fiesta», destacan desde el Concello. «Es donde se hace el xantar, donde nos refugiamos y donde reside el verdadero ser de la convivencia vecinal». Por último, se destaca la «música y la naturaleza porque la escena se completa con una charanga, elemento que cuajó muy bien en nuestra cultura» y que es vital para la animación, y con las camelias, la flor que enmarca el cartel y recuerda la importancia de las exposiciones que acompañan a la gastronomía».

El Concello recuerda que esta fiesta, declarada de Interés Turístico, es el escaparate más importante de la villa e invita a todos los gallegos a acercarse a Cuntis el 21 y 22 de febrero para disfrutar de la gastronomía y la música. A falta de conocerse la programación, se espera mantener la Gala do Chapante, el Guatequelacón, el desfile del Entroido, la muestra da Camelia y el remate con el Velorio do Chapante y su posterior entierro.