El Concello de Poio ultima el plan urbanístico para la futura piscina de A Seca

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, anunció ayer el inicio del proceso para aprobar el Plan Especial de Instalaciones y Dotaciones (PEID) de la futura piscina de A Seca, para ordenar urbanísticamente más de 56.000 metros cuadrados, regularizar y mejorar los equipamientos deportivos existentes y crear las nuevas instalaciones. El Concello ya remitió estos días a la Consellería de Medio Ambiente el borrador del PEID de la piscina y los documentos ambientales estratégicos para su evaluación. Al finalizar el trámite ambiental, el plan especial será llevado a pleno para su aprobación inicial y podrá comenzar la siguiente fase, que es la busca de financiación y la ejecución de la piscina.

En este sentido, Moldes reconoce que «nunca se llegó tan lejos en el procedimiento urbanístico necesario para la construcción de la piscina», y destaca el importante trabajo realizado en este tiempo por la concejala de Urbanismo, Rocío Cochón, y todo el departamento, «conscientes de que este es un proyecto prioritario para el gobierno local».

La redacción de este plan especial y de los documentos ambientales estratégicos se sacó a licitación hace poco más de un año con un presupuesto de cerca de 50.000 euros. Moldes señala que la redacción y aprobación de este plan es el procedimiento más complicado, largo y complejo, y se está haciendo en un tiempo muy razonable». Un plazo que, a su juicio, «viene a demostrar que de haberse iniciado en el año 2020, hoy estaríamos hablando de proyectos e inversión de una infraestructura que el vecindario lleva años esperando».

Noticias relacionadas

Moldes recuerda que en 2020 el pleno aprobó por unanimidad una moción del PP, entonces en la oposición, exigiendo al gobierno local a adaptación urbanística de los terrenos de A Seca.