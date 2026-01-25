Alertan de que el pabellón de Tenorio aún tiene problemas de humedad

El PSdeG-PSOE de Cerdedo-Cotobade denuncia lo que considera «una situación grave e insostenible en el pabellón deportivo de Tenorio: la suspensión reiterada de entrenamientos y partidos por problemas de condensación y humedad, sin que el gobierno municipal haya ofrecido ninguna solución real a pesar de llevar años anunciando la construcción de un nuevo pabellón».

Añade que «es un problema conocido desde hace años» y recuerda que «primero se llevaron a cabo inversiones para intentar acabar con el problema hasta que en 2019, en plena campaña electoral, el alcalde anuncia la construcción de un nuevo pabellón». Tres años después, en 2022, el PSOE llevó el asunto al pleno «tras hacerse públicas las suspensiones de entrenamientos y partidos por los graves problemas de condensación en las instalaciones existentes».

Los socialistas subrayan que en 2025 «el alcalde Jorge Cubela vuelve a presentar el pabellón de Tenorio como una inversión en marcha», pero en enero de 2026 «la situación no solo no mejoró, sino que sigue habiendo suspensiones, no hay obras, ni proyecto conocido».