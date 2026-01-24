La UNED pone en marcha un taller de poesía hasta mayo
La UNED en Pontevedra pone en marcha un Taller de Poesía dirigido a todas las personas interesadas en explorar y profundizar en el lenguaje poético desde una perspectiva personal y creativa. Esta actividad formativa se desarrollará desde el 26 de enero hasta el 11 de mayo tanto presencial como online, en directo o en diferido.
- El BNG pide que no se usen rías como la de Pontevedra de «vertederos»
- «La cena» calienta motores para los Premios Feroz
- Almendras de cinco sabores para celebrar los Premios Feroz en Pontevedra
- Premio a los hitos de los vecinos de la amada Cidade de Pontevedra
- El cuarteto de los Premios Feroz ya está listo para la gala
- Del maíz mexicano al petote gallego
- «No puedes quejarte de que los jóvenes no están si luego los vas a torpedear»
- Cinco minutos más de ejercicio al día bastan para reducir la mortalidad un 10%