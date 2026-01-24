Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UNED pone en marcha un taller de poesía hasta mayo

La UNED en Pontevedra pone en marcha un Taller de Poesía dirigido a todas las personas interesadas en explorar y profundizar en el lenguaje poético desde una perspectiva personal y creativa. Esta actividad formativa se desarrollará desde el 26 de enero hasta el 11 de mayo tanto presencial como online, en directo o en diferido.

